Statt 19 Prozent Mehrwertsteuer sind vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 nun 16 Prozent fällig, bei Waren mit reduziertem Steuersatz (etwa Lebensmittel, Zeitschriften) werden statt sieben in diesem Zeitraum fünf Prozent Mehrwertsteuer erhoben (für Speisen in der Gastronomie gilt das sogar bis 30. Juni 2021).

Das Sparpotenzial

Ein TV-Gerät etwa, das bisher inklusive Steuer 1000 Euro gekostet hat, könnte jetzt noch knapp 975 Euro kosten – wenn der Händler den Preis gemäß der niedrigeren Mehrwertsteuer anpasst. Bei einem Produktpreis von bisher 100 Euro könnten die Händler entsprechend etwa 2,5 Euro runtergehen, bei einem Artikelpreis von einem Euro wären es 2,5 Cent (sofern der normale Mehrwertsteuersatz von jetzt 16 statt 19 Prozent angewendet werden muss). Je höher der Kaufpreis, desto größer also die mögliche Ersparnis – ein Auto für bisher 40.000 Euro könnte jetzt 38.992 Euro kosten – immerhin 1008 Euro weniger (mal abgesehen vom Verhandlungsgeschick).

Keine Pflicht

Kein Unternehmen, weder Händler noch Gastronom noch Modehaus noch Handwerker noch Elektronikmarkt, ist verpflichtet, die Corona-Mehrwertsteuersenkung an seine Kunden weiter zu geben, indem es seine Preise senkt. Einzige Pflicht: gegenüber dem Finanzamt müssen sie entsprechend weniger Umsatzsteuer abführen – und auf Rechnungen den verringerten Mehrwertsteuersatz ausweisen.

Lieferzeitpunkt

Entscheidend ist der Liefer- oder Leistungszeitpunkt. Wer vor dem Senkungszeitraum etwas bestellt hat (etwa Möbel) und es erst während des Zeitraums geliefert bekommt, hat nur Anspruch auf eine Preissenkung wegen geringerer Mehrwertsteuer, wenn der Kauf / Vertrag eine Nettopreisvereinbarung enthält (also etwa Preis zuzüglich Mehrwertsteuer). Ist ein Festpreis / Bruttopreis (also Preis inklusive Mehrwertsteuer) genannt, ändert sich für den Käufer nichts – der Verkäufer profitiert davon, dass er weniger Steuer ans Finanzamt abführen muss. Das gilt etwa auch für Mobilfunkrechnungen, sofern dort ein Nettopreis vereinbart wurde, und ähnliches wie Abonnements, Streamingdienste, Leasingverträge (???). Im Versandhandel ist (in der Regel??) das Versanddatum entscheidend.

Ausgleichszahlung?

Unklar ist laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ob man als Kunde etwa das ausgleichen wird müssen, was etwa ein Möbelhaus mehr an Umsatzsteuer an den Möbelhersteller zahlen musste, wenn er dort eine Küche vor dem 1. Juli geordert und geliefert bekommen hat und der Endkunde etwa die neue Küche erst nach diesem Termin geliefert bekommt.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen nennt einige anschauliche Beispiele und verweist auch darauf, dass der geringere Mehrwertsteuersatz zu einer Preisreduzierung führt, sollte etwa vor dem 1. Juli ein Produkt wegen eines Mangels zurückgegeben und umgetauscht, aber erst nach diesem Datum geliefert werden – dann muss der Endpreis angepasst werden.

Energieversorgung

Strom- und Gaslieferungen sind auch betroffen – hier rät die Verbraucherzentrale: Zählerstand jetzt notieren, am besten fotografieren und am Ende in der Abrechnung des Energieversorgers schauen, ob für die richtige Menge der entsprechende niedrigere Steuersatz angewendet wurde.

Die Verkäufer müssen auch nicht alle Preisschilder an den Artikeln ändern – wichtig ist, was auf dem Kassenbon, der Rechnung steht. Manche Anbieter, die die Senkung weitergeben wollen, sagen daher: Betrag wird an der Kasse abgezogen!

Wer mal ausrechen lassen will, was die Steuer bei diesem oder jenem Preis ausmachen könnte, kann das hier bei Blitzrechner tun und findet dort noch viel mehr zum Thema.

