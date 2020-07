Hannover

Hannovers Kinderärzte sorgen sich um die Corona-Situation im Herbst. Derzeit werden Kinder, die Erkältungssymptome oder auch nur eine laufende Nase aufweisen, vorsorglich aus der Kita nach Hause geschickt – und Eltern sollen in der Regel per Corona-Test ihre Gesundheit nachweisen, bevor sie zurückdürfen. Das bringt zurzeit vor allem die Eltern in Bedrängnis. Ab September könnte es jedoch zur enormen Überlastung der Praxen kommen können. Jetzt haben sich Kinderärzte aus Hannover getroffen, um über Vorkehrungen des drohenden Kollapses zu beraten.

In „normalen“ Wintern werden zwischen 150 und 200 Kinder am Tag in der Praxis des Misburger Kinderarztes Dr. Thomas Buck behandelt. „Diese Zahl wird voraussichtlich erheblich ansteigen“, sagt Buck, der auch Obmann des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Bezirk Hannover und Landesvorstand der Ärztekammer Niedersachsen ist. Denn zu den normalen Erkältungen kommen die Kinder, die aufgrund von Schnupfen und Co. auf Corona getestet werden sollen. „Dieses jetzt übliche Verfahren wird die Kinderärzte im Herbst schlichtweg vor ein logistisches Problem in den Praxen stellen“, glaubt er. Allein Abstände einzuhalten werde bei dem üblichen Andrang schier unmöglich. Viele Kinderärzte glauben deshalb, dass das aktuelle System mit der Erkältungswelle zusammenbrechen wird. „Unrealistisch ist dieses Szenario nicht“, so Buck.

Vorsichtig an die Belastungsgrenze herantasten

Vergangene Woche trafen sich nun rund 60 Kinderärzte aus Hannover, um mögliche Lösungen zu eruieren. Auch Virologen nahmen beratend an der Fortbildung teil. „Eine Lösung für die Erkältungswelle im Herbst haben wir aber noch nicht gefunden“, gibt der Mediziner unumwunden zu. Das liege vor allem daran, dass es aus ärztlichen Sicht durchaus Sinn mache, jedes Kind zu testen – so, wie es die Kita-Träger Stadt und Stadtkirchenverband vorgeben. „Weil sich Corona bei Kindern auch nur mit leichten Symptomen äußern kann. Umso wichtiger ist es, die wenigen Betroffenen derzeit herauszufischen, um eine Verbreitung zu minimieren.“ Darüber wisse man, dass die Kinderärzte mit ihrer Expertise die richtigen dafür sind, Abstriche bei Kindern zu machen. Klar sei aber auch das Problem an der Sache: Wenn alle Kitas von verschnupften Kindern Abstriche verlangen, breche das System zusammen – „von der Belastung für die Eltern ganz zu schweigen“, so Buck.

Doch wie soll es im Herbst weitergehen? „Jeder Kinderarzt muss im Herbst individuell von Fall zu Fall entscheiden, ob ein Abstrich notwendig ist“, so Buck. Auch die strengen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, müsse der Mediziner im Einzelfall hinterfragen, glaubt er. „Dass kann dann so aussehen, dass in telefonischen Vorgesprächen mit den Eltern geklärt werden, wie hoch das Risiko einer Corona-Erkrankung wirklich ist – etwa, indem man herausfindet, ob das Kind lediglich Schnupfen hat und ob sonst in der Familie niemand unter Beschwerden leidet.“ Ein vorsichtiges Herantasten an eine unbekannte Situation.

Weiteres Treffen geplant

Gleiches gilt aber auch, wenn eine Corona-Erkrankung bei einem Kita-Kind erkannt wird: „Ob die Einrichtung, in der das Kind betreut wurde, komplett geschlossen werden muss, ob bei den anderen Kindern flächendeckend getestet wird – all das muss individuell in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geklärt werden. Eine pauschale Handlungsanweisung kann es nicht geben.“ Zumindest jetzt noch nicht.

Nach den Sommerferien soll es ein erneutes Treffen der hannoverschen Kinderärzte geben. „Bis dahin muss man beobachten, wie sich die die Situation entwickelt und gegebenenfalls neue Strategien entwickeln“, so Buck. Leicht sei die Situation nicht – weder für Patienten noch für Kinderärzte. Buck: „Wir fahren auf Sicht.“

Von Simon Polreich