Corona stoppt Höcke-Auftritt in Barsinghausen

BARSINGHAUSEN

Der Corona-Virus stoppt selbst Deutschlands bekanntesten Faschisten. Zumindest indirekt. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, wird nicht am 15. April im Zechensaal Barsinghausen reden. Das Amtsgericht Wennigsen hat die Parteiveranstaltung nicht zugelassen. Grundlage ist das Versammlungsverbot, das die Landesregierung am 16. März ausgesprochen hatte – wegen der Pandemie.

Die „Alte Zeche gemeinnützige BetriebsGmbH“ hatte den Veranstaltungsvertrag gekündigt, weil sie sich getäuscht fühlte. Der AfD-Landtagsabgeordnete Peer Lilienthal habe angegeben, die Räumlichkeiten für eine private Veranstaltung zu mieten. Auch das Auftreten Höckes habe er verschwiegen. Nun begehre der Veranstalter eine einstweilige Verfügung, um das Parteitreffen abhalten zu können, erklärte ein Gerichtssprecher.

Am Donnerstag sollte im Amtsgericht Wennigsen die Verhandlung stattfinden. Doch der Prozess habe sich erübrigt, teilte Amtsgerichtsdirektor Michael Gerdes am Mittwoch mit.

Man darf Höcke als „Faschisten“ bezeichnen

Björn Höcke gilt als Begründer des rechtsnationalen Flügels der AfD. Das Meininger Verwaltungsgericht hatte am 26. Mai 2019 entschieden, dass man Höcke als „Faschisten“ bezeichnen darf. Denn diese Bezeichnung sei in Bezug auf seine Person keine „Schmähkritik“. Es steht die politische „Auseinandersetzung in der Sache“ im Vordergrund und nicht die Abwertung der Person Björn Höckes.

Im Internet gibt es derzeit eine Petition zur Entfernung Höckes aus dem Beamtenverhältnis. Derzeit ist der Lehrer vom Land Hessen beurlaubt, damit er seinen Landtagsmandat in Thüringen wahrnehmen kann. „Ein Faschist steht jedoch per Definition im Gegensatz zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen“, heißt es in der Petition.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel