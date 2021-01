Hannover

Nachdem bereits das Kultusministerium den Vorstoß vom Regionselternrat vom Dienstag abgelehnt hat, meldete sich am Freitag die Region Hannover mit einem Antwortschreiben auf den offenen Brief der Elternvertreter.

Dass Schulen „pandemiesicher“ gemacht werden sollen, könne nicht wie gefordert erfolgen: „In einer Pandemie ist kein Ort der Welt hunderprozentig sicher“, heißt es von Regionsrat Ulf-Birger Franz. Zudem gäbe es keine Sicherheit darüber, welche Schutzmaßnahmen am effektivsten greifen würden und wie diese genau umgesetzt werden könnten.

„Eine mobile Raumlüftung ersetzt nicht das Lüften“

Die Region spricht sich deutlich gegen mobile Luftreinigungsgeräte aus: Die Wirksamkeit sei nicht eindeutig nachgewiesen. „Eine mobile Raumlüftung ersetzt nicht das Lüften“, so Franz. Eine Sprecherin der Stadt hatte sich am Donnerstag ebenfalls gegen die Luftreinigungsgeräte ausgesprochen. Die Region setze auf andere Maßnahmen wie etwa den Umbau und die Erweiterung von Fenstern. Auch seien Reinigungsintervalle in den Schulen verkürzt worden.

Auch von der Forderung des Regionselternrates nach Spuckschutzwänden zwischen Schülertischen sieht die Region ab. Diese könnten als zusätzlicher Schutz eingesetzt werden, ersetzten aber nicht das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Darauf, dass das für Schutzmittel zur Verfügung gestellte Geld nicht für eine Ausstattung sämtlicher Schüler mit FFP2-Masken ausreicht, wird in der Antwort nicht eingegangen.

Zu den Forderungen nach einer leistungsfähigen IT heißt es, dass dies auch ein „großes Bestreben der Region Hannover“ sei. Die Region werde bis 2025 insgesamt 33 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren. Breitbandanschlüsse seien dabei noch nicht eingerechnet.

„Die Bürger sind bereits genug verunsichert“

Der Regionselternrat hatte auch gefordert, den Schulen mehr Entscheidungsfreiheit beispielsweise hinsichtlich der Szenarienwechsel zu ermöglichen. Doch auch diese Forderung weist die Region zurück: „Maßnahmen oder Szenarienwechsel sollen nur auf Grund einer Anordnung der Gesundheitsbehörde erfolgen“, so der Regionsrat. Der Grund: Die Bürger seien durch die diversen Maßnahmen verschiedener Bundesländer bereits genug verunsichert.

Dass es oftmals verspätete Antworten des Gesundheitsamts und andere Verzögerungen gab, räumt die Region ein. Dem „zu hohen Arbeitsaufkommen“ und der „engen Personaldecke“ werde bereits entgegengewirkt, indem Personal eingestellt und eingearbeitet werde: „Wir sind zuversichtlich, dass Verzögerungen nach den Ferien nicht wieder vorkommen“, so Franz.

Um die Forderungen mit dem Regionselternrat weiter zu besprechen, nimmt der Regionsrat am Montag an der Video-Konferenz des Regionselternrates teil: „Er wird Rede und Antwort stehen“, sagte Regionselternratsvorsitzender Oliver Röttger.

