Hannover

Wie geht Schule im Corona-Herbst? Nach Ansicht des Virologen Christian Drosten sind deutsche Schulen ungenügend vorbereitet auf eine zweite Corona-Welle. Dort sei seit April „relativ wenig an zusätzlicher Arbeit geleistet“ worden, sagte Drosten nun und sprach von einer „bunten Situation“. Auch der Vorsitzende des niedersächsischen Philologenverbandes, Horst Audritz, ist angesichts der steigenden Neuinfektionen besorgt und fordert die sofortige Bereitstellung von „Feuerwehrmitteln“ für Niedersachsens Schulen. Auch müsse die Kommunikation zwischen Schulen, Ministerium, Landesschulbehörde, Gesundheitsämtern und Schulträgern dringend verbessert werden.

„Hygienekonzepte müssen erweitert werden“

„Wir müssen verhindern, dass die neuen Infektionswellen in die Schulen getragen werden und den Präsenzunterricht lahmlegen. Hygienekonzepte müssen umgehend erweitert werden“, so Audritz. Es werde weiterhin mit Maßnahmen und Entscheidungen zu lange gewartet, bedauert Audritz: „Nur auf Sicht zu fahren, ist der falsche Weg. Es muss vorbeugend gehandelt werden. Klare Regelungen für Eskalationsstufen und Schutzmaßnahmen müssten jetzt umgesetzt werden.“ Die Defizite in den Schulen müssten schnellstens behoben und vor allem Abstands- und Lüftungskonzepte strikt umgesetzt werden. Dafür müsse das Land finanzielle Mittel bereitstellen, die unbürokratisch abrufbar seien. Und, so der Vorsitzende weiter: „Ebenso ist schon jetzt die weitere Ausstattung der Schulen mit Schutzausrüstung und neuen Lüftungssystemen einzuplanen, um nicht wieder wertvolle Zeit zu verlieren.“

Minister Tonne setzt auf Faustformel 20-5-20

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will unterdessen im Herbst und Winter in Klassenzimmern auf viel Frischluft setzen, um damit flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden. Das hatte er am Montag beim Schulgipfel im Kanzleramt betont. „Wir in Niedersachsen orientieren uns dabei an der Faustformel 20-5-20: 20 Minuten Unterricht 5 Minuten Stoßlüften und 20 Minuten Unterricht“, erklärte Tonne. Dieser Rhythmus lasse sich gut in den Ablauf einer Schulstunde integrieren.

Nicht in allen Klassenräumen ist Lüften so einfach möglich

Der Landeselternrat Niedersachsen bezweifelt, dass Tonnes Konzept „das Infektionsrisiko im vertretbaren Rahmen senken kann“. Demnach habe eine Studie der TU Berlin gezeigt, dass sich gefährliche Aerosole in voll besetzten, geschlossenen Klassenzimmern innerhalb von zwei Minuten im gesamten Raum ausbreiten und so von jedem aufgenommen werden könnten. „Außerdem lassen sich in vielen Klassenzimmern die Fenster nicht oder nicht vollständig öffnen. Die Lüftungswirkung ist zudem von den räumlichen Gegebenheiten abhängig. CO2-Messgeräte könnten die Lüftungswirkung in den Räumen erfassen, aber die sind kein schulischer Standard“, sagt Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Elternrats.

Konzepte für Szenario B und C fehlen immer noch

Sollte Tonnes Konzept scheitern und die Infektionszahlen an Schulen drastisch steigen, müssten die Schüler daher erneut im Wechselmodell unterrichtet werden, im schlimmsten Fall drohen sogar Schulschließungen. Heine: „Und eben für diese Szenarien fehlt es immer noch an konsens- und tragfähigen Konzepten, an digitaler Infrastruktur, an digitalen Endgeräten und dem notwendigen digitalem Know-how, sowie an der Bereitschaft einiger Lehrkräfte. Die bisher getroffenen Maßnahmen sind aus Sicht der Elternschaft nicht ausreichend allenfalls ein Anstoß in die richtige Richtung.“

Das Kultusministerium müsse die bisherigen Maßnahmen „zum Wohle aller in Schule Beteiligten weiterentwickeln“. Bund und Länder müssten endlich Geld in die Hand nehmen, um „unser marodes Bildungssystem zu stabilisieren“, so Heine: „Sonst bleibt es ein Flickwerk am unzureichend ausgestalteten Regelbetrieb.“

Von Britta Lüers