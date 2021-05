Die niedersächsische Landesregierung lockert am kommenden Montag (10. Mai) die Corona-Regeln an Schulen. Bis zu einer Corona-Inzidenz von 165 soll es für die Schüler ab kommender Woche in den Wechselunterricht (Szenario B) gehen. Und auch Kitas dürfen den eingeschränkten Betrieb wieder aufnehmen.