Die zweite Corona-Welle rollt. Wie angespannt die Situation mit jedem weiteren Tag wird, machte der Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Michael Meyer-Hermann, am Mittwoch beim Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt deutlich: „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf, um das Schiff noch zu drehen.“ Der Experte warnte die Politiker vor einem Corona-Kontrollverlust. Doch wie wahrscheinlich ist es angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung, dass Niedersachsens Schulen nach den Herbstferien am 26. Oktober mit dem Präsenzunterricht fortfahren?

Steht ein Szenarien-Wechsel an den Schulen bevor?

Eine endgültige Antwort darauf hat das Kultusministerium bislang nicht. „Wir beobachten und bewerten das Infektionsgeschehen täglich aufs Neue“, sagt ein Ministeriumssprecher. Seit Beginn der Pandemie beurteile man die Infektionslage zudem wöchentlich in einem größeren Kreis unter anderem mit Vertretern des Sozialministeriums sowie des Landesgesundheitsamts. „Und das erst Recht vor besonderen Terminen wie dem Unterrichtsbeginn nach längeren Ferien“, so der Sprecher weiter. Dieses Vorgehen habe sich bereits bewährt. Doch nach welchem Szenario geht es nun nach den Herbstferien in Niedersachsen weiter? Dazu heißt es: „Voraussichtlich Mitte kommender Woche werden wir über unsere aktuellen Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund der dann aktuellen Infektionslage zum Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien informieren. Die Vorbereitungen dafür laufen.“

Immer mehr Schulen bereiten sich auf Wechselmodell vor

Nicht auszuschließen also, dass die gut eine Million Schülerinnen und Schülern im Land erneut im Wechselmodell unterrichtet werden. Zahlreiche Schulen, auch in Hannover, haben sich darauf bereits eingerichtet und Klassen in A- und B-Gruppen unterteilt. Viele Grundschüler mussten zudem am letzten Schultag vor den Herbstferien ihre gesamten Arbeitshefte mit nach Hause nehmen. „Falls es soweit kommt, dass die Schule wieder schließt“, heißt es beispielsweise in einem Info-Schreiben der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg an die Kinder.

Wissenschaftler warnt vor neuem Bildungs-Shutdown

Unterdessen warnt der renommierte hannoversche Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch vor einem erneuten Bildungs-Shutdown. „Es ist von großer Bedeutung, dass die Schüler so lange wie möglich im Präsenzunterricht bleiben. Kinder brauchen den Austausch mit anderen Kindern, das haben wir in den letzten Wochen sehen können. Zu Hause lernen ist nur eine halbe Sache und kann nie ein echter Ersatz für Präsenzunterricht sein.“

Nach Ansicht des Professors habe es das Kultusministerium seit dem ersten Lockdown versäumt, gute Lernkonzepte für die Corona-Krise zu entwickeln. Bönsch: „Ich sehe da wenig bis gar nichts an Konzepten. Dabei muss es auch jetzt, trotz Pandemie, um die Bildung der Kinder gehen, stattdessen geht es nur noch um Organisation und Hygienefragen, die Lerndefizite werden dadurch immer größer. So darf es nicht weitergehen.“ Das Ministerium renne den Probleme immer nur hinterher. „Zahlreiche Probleme, die im ersten Bildungs-Shutdown ans Licht kamen, wurden bisher nicht richtig aufgearbeitet. Wenn wir jetzt wieder ins Szenario B wechseln, ohne etwas aus diesen Problemen gelernt zu haben, stehen wir wieder genau dort, wo wir Mitte März waren“, warnt Bönsch.

Szenario B muss qualitativ verbessert werden

Sein Vorschlag: Das Szenario B müsse optimiert und qualitativ verbessert werden. Bönsch: „Denkbar wäre ein Hauslehrersystem, bei dem beispielsweise Lehramtsstudenten zu den Kindern nach Hause gehen, wo ein selbständiges Lernen kaum oder nur schwer möglich ist. Oder man könnte Netzwerke von Lernorten schaffen, etwa in Jugend- oder Stadtteilzentren oder Volkshochschulen. Dort könnten Schüler Hilfe beim Lernen bekommen.“ Auch eine Streckung der Unterrichtszeit über den gesamten Tag verteilt oder Unterricht in größeren Räumen wären denkbar. Denn, so Bönsch: „Kinder gehen in ihrem Leben nur einmal zur Schule und sie haben ein Recht auf gute Bildung. Die Voraussetzung dafür muss die Politik schaffen.“

