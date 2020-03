Corona: Zahl der Infizierten in der Region steigt weiter, erster Patient geheilt

Hannover

Die gute Nachricht vorweg: Ein erster Patient, der sich mit dem Coronavirus infiziert, ist inzwischen wieder gesund. Es handelt sich um einen der Fälle aus Eltze, das gab die Region Hannover am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die schlechte Nachricht: Immer mehr Menschen infizieren sich in Stadt und Umland mit dem Erreger Sars-CoV-2. Derzeit zählt die Region 126 bestätigte Fälle. „Der Anstieg scheint nicht so stark zu sein. Es ist aber eine große Unsicherheit dabei“, sagt Amtsarzt Mustafa Yilmaz. In 90 Prozent der Fälle verlaufe die Krankheit in der Region derzeit mild.

Infektionsketten können nicht mehr überall nachvollzogen werden

Es hätten sich vor allem mobile, mittelalte Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die zuletzt im Urlaub gewesen seien. Um die besonders Risikogruppe – also ältere Menschen mit Vorerkrankungen – zu schützen, sei es wichtig, die Zahl der sozialen Kontakte zu reduzieren. „Wir versuchen weiterhin Infektionsketten nachzuvollziehen. Dies ist allerdings nicht mehr überall möglich“, sagt Yilmaz. Je weniger Kontakte aber ein Infizierter zuletzt hatte, desto einfacher lasse sich die Verbreitung des Virus eindämmen.

Diesbezüglich hat die Region auch ihre Strategie wegen der hohen Zahl an Infizierten umgestellt: Infizierte werden jetzt gebeten, selbst ihre Kontaktpersonen zu benachrichtigen, die sich dann in Quarantäne begeben sollen.

Amtsarzt Mustafa Yilmaz, Regionspräsident Hauke Jagau und Regionsrätin Cora Hermenau informieren über die aktuelle Entwicklung beim Coronavirus, Quelle: Dröse

Regionspräsident Hauke Jagau appellierte an die Menschen, ihr Verhalten zu hinterfragen. „Um sich und andere zu schützen.“ Gerade mit älteren Verwandten sei es wichtig, Gespräche zu führen und ihnen erklären, warum man sie in den kommenden Tagen nicht besuchen komme.

Yilmaz betont, dass die Testquote relativ hoch sein. Alleine am Montag hätten sich mehr als 1000 Menschen in der Region auf das Coronavirus testen lassen. Auch beim Bürgertelefon hätten sich am Montag mehr als 1000 Menschen gemeldet – ein neuer Höhepunkt. „Da nehmen wir eine große Beunruhigung war“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Die meisten Menschen hätten allerdings Verständnis für die Maßnahmen wie Geschäftsschließungen und die Absage von Veranstaltungen.

Geschäfte sollen Betrieb am Montag herunterfahren

Das Land hatte am Montag angekündigt, dass ab Dienstag im Kampf gegen das Virus in Niedersachsen Freizeiteinrichtungen und ein großer Teil der Geschäfte schließen muss. Zudem dürfen Restaurants nur noch bis 18 Uhr geöffnet haben. Den Erlass hat die Region am Dienstag bekommen und muss diesen nun weiter kommunizieren. „Ich gehe davon aus, dass die Geschäfte heute ihren Betrieb herunterfahren und dass sie dann spätestens ab morgen geschlossen haben“, sagt Jagau. Meint ein Ladeninhaber der Erlass des Landes gelte für ihn nicht, könne die Region mit Einzelverfügungen das Geschäft zwingen, zu schließen.

„Abstrakt klingt das so, als könnte man das einfach umsetzen. Wir müssen aber aufpassen, dass Menschen, die wirklich Hilfe benötigen nicht durch das Raster fallen“, betont Jagau. Von den Schließungen betroffene Geschäfte empfiehlt er, Kurzarbeit anzumelden. „Für sie ist das sehr problematisch“, sagt Jagau. Er hofft auf die angekündigte Unterstützung des Bundes.

Betroffen vom Erlass des Landes sind auch private Veranstaltungen. Sind mehr als 50 Personen geladen, müssen sie abgesagt werden. „Das gilt auch für die Geburtstagsfeiern“, betont Jagau.

Der Regionspräsident rechnet damit, dass künftig auch die Abstimmung zwischen Hausärzten und Gesundheitsamt besser läuft. Bürger berichten immer wieder, dass sie von einer zur anderen Stelle verwiesen werden. „Die Verfahren mit Testzentren sind für alle neu. Mit der Zeit wird das besser werden“, sagt Jagau.

Maschsee wegen Corona schließen?

Sowohl bei den Hausärzten, auch bei Hotlines und Bürgertelefonen sei „der Andrang derzeit sehr groß“, berichtet Yilmaz. In einigen Fällen sei auch Panik und Hysterie dabei. „Was Toilettenpapier mit dem Coronavirus zu tun hat, erschließt sich mir immer noch nicht“, sagt Yilmaz.

Amtsarzt Mustafa Yilmaz Quelle: Dröse

Sind bald weitere Maßnahmen notwendig? Muss etwa der Maschsee für den Publikumsverkehr gesperrt werden, weil dort derzeit viel los ist – lautete zum Beispiel eine der Fragen an Jagau. Der hält das bislang nicht für notwendig. „Es ist etwas anderes, ob Sie sich an der frischen Luft oder in geschlossenen Räumen aufhalten." Um sich mit dem Coronavirus zu infizieren, brauche es einen Feuchtigkeitsaustausch. Der sei bei normalen Spazierengehen eher gering. Dennoch sollte man Abstand halten, so Jagau.

Die Region selbst hat ihr Personal ausgebaut, sagt Regionsrätin Cora Hermenau. So würden mehr Menschen am Bürgertelefon eingesetzt. Allerdings könnte es an anderen Stellen wie etwa in der Ausländerbehörde und dem Bürgerbüro zu Engpässen kommen. Hermenau betonte, dass die Versorgung der Menschen gewährleistet sei.

Lesen Sie auch

Von Sascha Priesemann