Hannover

Neuen Herausforderungen müssen sich ab sofort einige Schulen in der Region stellen. Mit der Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 (aktuell am Montag 111,7) tritt überall dort, wo Quarantäne-Maßnahmen laufen, das sogenannte „Szenario B“ in Kraft. Das heißt, Schüler wechseln zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Die ersten Schulen starteten damit schon am Montag. Spätestens am Dienstag sind allein in Hannover nach aktuellem Stand elf Schulen betroffen.

Dazu gehört unter anderem die Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld. Wegen eines Covid-19-Falls ist dort die betroffene Klasse bereits seit Montag in Quarantäne, weshalb vorerst bis zum 10. November ins Szenario B gewechselt wird. Die übrigen Klassen werden in dieser Zeit in halbe Lerngruppen geteilt, die täglich im Wechsel in der Schule unterrichtet oder zu Hause mit Aufgaben versorgt werden. Betroffen sind außerdem folgenden Schulen (Stand von Montagmittag): Grundschule Am Welfenplatz, Friftjof-Nansen-Schule, Kardinal-Galen-Schule, Grundschule Tiefenriede, Herschelschule, Sophienschule, Tellkampfschule sowie drei Berufsbildende Schulen der Region. Da bis Dienstagmorgen noch weitere Quarantänemaßnahmen angeordnet werden können, kann sich die Zahl allerdings weiter erhöhen.

Das sind die Schulen im Umland

Auch im Umland sind Schulen betroffen. Burgwedel: Gymnasium Großburgwedel; Laatzen: Albert-Einstein-Gesamtschule, Grundschule Ingeln-Oesselse; Langenhagen: Adolf-Reichwein-Schule, Grundschule Engelbostel, Gutzmannschule; Lehrte: Gymnasium Lehrte, IGS Lehrte; Neustadt: BBS Neustadt; Seelze: Brüder-Grimm-Schule (Letter); Sehnde: Grundschule Breite Straße; Springe: BBS Springe.

Wann tritt Szenario B in Kraft?

Nach Ablauf der Quarantäne (in der Regel 14 Tage) kehren die betroffen Schulen wieder eigenverantwortlich in das „Szenario A“ (eingeschränkter Regelbetrieb) zurück, es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt eine weitere Infektionsschutzmaßnahme an der Schule. In diesem Fall beginnt die 14-Tage-Frist neu, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte.

Szenario B tritt ab dem Inzidenzwert von 100 allerdings nur an den Schulen in Kraft, an den „infektionsschutzrechtliche Anordnungen des zuständigen Gesundheitsamtes laufen, die mindestens eine Lerngruppe betreffen, wie zum Beispiel eine Quarantäneanordnung für eine Schulklasse, eine Kohorte oder einen Schuljahrgang“, so ein Sprecher des Ministeriums. Wichtig: Soweit nur einzelne Schüler oder einzelne Beschäftigte betroffen sind, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Dann läuft der Präsenzunterricht normal weiter.

Von André Pichiri