Hannover

Die Corona-Zahlen steigen bundesweit rasant in die Höhe – auch in der Region Hannover. In diesem Zusammenhang kommen auch immer wieder Fragen im Umgang mit einem positiven Selbsttest auf. Was muss ich bei einem positiven Selbsttest machen? Wie komme ich an einen PCR-Test? Was mache ich am Wochenende mit einem positiven Selbsttest? Die NP gibt einen Überblick.

Was mache ich, wenn mein Selbsttest positiv ausfällt?

Bei einem positiven Selbsttest muss sich die betroffene Person unverzüglich in Quarantäne begeben. Das gilt mit Hinblick auf immer wieder vorkommende Impfdurchbrüche auch für Geimpfte und Genesene. Zudem muss der positive Selbsttest durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Wie komme ich an einen PCR-Test?

Dieser wird durch einen Anruf beim Hausarzt vermittelt oder erfolgt in einer Teststelle. Dafür darf die Isolation – anders als noch vor einigen Wochen – verlassen werden. Allerdings darf die Person sich nur alleine zu der Testung begeben und nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Und wenn ich kein Auto habe und zu Fuß nicht gut unterwegs bin?

In diesem Fall sollte ebenfalls der Hausarzt kontaktiert und diesem mitgeteilt werden, dass eine Testung zu Hause notwendig ist.

Und wenn Wochenende ist? Wie komme ich dann an einen PCR-Test?

Ist ein Selbsttest am Wochenende positiv, die Person hat aber keine Symptome, muss sie sich selbst unter den genannten Voraussetzungen in ein Testzentrum begeben oder bis Montag warten und den Hausarzt kontaktieren. Welche Testzentren am Wochenende geöffnet haben, kann unter www.hannover.de/schnelltest nachgeschaut werden.

Kann ich nicht die 116 117 anrufen oder es kommt jemand nach Hause, um mich zu testen?

Nein, sofern keine Symptome da sind, ist dieser Kassenärztliche Bereitschaftsdienst nicht zuständig. Detlef Haffke, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, welche für den Bereitschaftsdienst verantwortlich ist, betont: „Die 116 117 ist für kranke Personen zuständig.“ Bestehen also Symptome sieht das Vorgehen anders aus. „Dann ist die Person krank und es ist Aufgabe des Bereitschaftsdienstes einen Hausbesuch zu organisieren“, erklärt Haffke.

Ist das angesichts der steigenden Zahlen eine sinnvolle Idee?

Die KVN hält an ihrer Vorgehensweise nur Menschen mit Symptomen zu Hause zu testen, fest. Würde jeder positive Selbsttest am Wochenende mit einem Hausbesuch abgeklärt werden, wären die Ärztinnen und Ärzte überlastet. „Menschen, die nicht krank sind, haben keinen Anspruch auf einen Hausbesuch“, betont Haffke. Stattdessen appelliert er in dem Fall an die Menschen, sich zu isolieren und am Montag den Hausarzt zu kontaktieren. „Alternativ gibt es mit den Testzentren genügend andere Möglichkeiten.“

Warum ist die Telefonnummer aber immer besetzt?

Seit der Pandemie sei die Zahl der Anrufer explodiert, so Haffke. Zwischen 60 und 80 Mitarbeiter versuchen zu Höchstzeiten wie am Sonnabend- oder Sonntagvormittag bis zu 20 000 Anrufe zu beantworten. „Alles Mitarbeiter sind bemüht“, betont Haffke. Es werde auch versucht neue Mitarbeiter zu gewinnen. Aber: „Der Markt ist bundesweit leer gefegt. Zudem ist ein medizinischer Hintergrund für die Arbeit notwendig. Das macht die Suche nach Personal noch schwieriger“, erklärt Haffke.

Wenn muss man informieren, wenn ein Test positiv ist?

Personen mit einem positiven Schnelltest müssen das Gesundheitsamt informieren. Das kann per Mail an meldung-corona@region-hannover.de oder telefonisch von Montag bis Freitag von acht bis 16 Uhr unter 0511/ 61 64 34 34 erfolgen. Es wird dann ein Informationsschreiben zur Quarantäne per Post versendet. Außerdem muss die positiv getestete Person alle engen Kontaktpersonen darüber informieren, dass sie sich in häusliche Isolation begeben müssen. Ausgenommen davon sind vollständig geimpfte oder genesene Personen.

Wie lange gilt die Quarantäne?

Die Quarantäne gilt ab dem Tag des PCR-Tests und dauert für gewöhnlich für 14 Tage. Die konkrete Dauer teilt immer das Gesundheitsamt mit dem persönlichen Schreiben mit.

Was passiert, wenn der letzte Tage meiner Quarantäne ist?

Ist die Quarantänezeit abgelaufen, darf die Person die Isolation verlassen. Eine Meldung an das oder seitens des Gesundheitsamts gibt es mittlerweile nicht mehr.

Wie lange gilt die Quarantäne für enge Kontaktpersonen?

Die Quarantäne enger Kontaktpersonen beginnt am letzten Tag des Kontaktes mit der infizierten Person. Die engen Kontaktpersonen können sich nach frühestens fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test freitesten, sofern sie keine Symptome haben.

Wer gilt als enge Kontaktperson?

Eine enge Kotaktperson ist jemand, der oder die mit der positiv getesteten Person zwei Tage vor dem Testergebnis beziehungsweise vor Auftreten der Symptome in Kontakt war.

Dürfen bei einem unter Quarantäne stehenden Kind die geimpften Großeltern aufpassen?

Das lasse sich nach Angaben eines Regionssprechers nicht pauschal beantworten und liege in der individuellen Entscheidung der beteiligten Personen. Grundsätzlich gelte aber, dass ein Impfschutz keine 100-prozentige Sicherheit biete. Das Gesundheitsamt rät demnach, Risikopersonen „keinem potenziellen Infektionsrisiko auszusetzen“

Zudem ruft die Region Hannover ausdrücklich dazu, dass sich Personen mit Erkältungssymptomen selber testen. „In der Erkältungssaison bleiben sonst viele Covid-19-Infektionen unerkannt und das Virus kann sich weiter ausbreiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Region.

Von Cecelia Spohn