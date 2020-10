Hannover

Gleich drei Restaurants betreibt Feyzi Ekinci, das „Anesis“ in der Oststadt und das „Aresto“ und „A’Mura“ direkt nebeneinander am Hohen Ufer in der Altstadt. Beim ersten Lockdown hat er alle drei auch für Außer-Haus-Verkauf nicht geöffnet. Und diesmal? „Lassen wir wieder alles zu“, sagt der 55-Jährige, „gerade in der Innenstadt lohnt sich das nicht. Da holt sich keiner das Essen ab.“ Ekinci will den November möglichst weit weg von Hannover. „Ich schaue gerade im Internet, was an Reisen überhaupt geht“, sagt der Gastronom, vielleicht liegt er unter der spanischen Sonne, während die Branchen-Kollegen an ihren Fenstern verkaufen.

Der zweite Lockdown in diesem Jahr – überraschend kommt er für Gastronomen nicht, ein schwerer Schlag ist er dennoch. „Liebe Gäste, auf Grund der aktuellen Lage schließen wir bis voraussichtlich Ende November“, steht auf drei Zetteln an der Fensterfassade des „Cafe Konrad“ in der Knochenhauer Straße.

Anzeige

„Das hat es in der Geschichte dieses Cafés noch nicht gegeben“

Betreiber Dietmar Engel hat sich nach einem Treffen mit seiner Bankberaterin dazu entschlossen. „Schon nachdem Kanzlerin Merkel gesagt hat ‚Bitte bleiben Sie zu Hause‘ ist das Geschäft bei mir eingebrochen“, erzählt der 51-Jährige, „danach hat sich der ohnehin schon schwache Umsatz nochmal halbiert. Am vergangenen Sonntag habe ich nicht mal 1000 Euro eingenommen. Das hat es in der Geschichte dieses Cafés noch nicht gegeben.“ Seine acht Mitarbeiter haben erstmal Urlaub genommen, Engel, seit 17 Jahren Betreiber der beliebten Location, braucht jetzt „auch dringend eine kleine Auszeit. Ich werde viel durch den Wald marschieren und versuchen, den Akku aufzuladen.“ Die Auszeit des Café Konrad dauert also vier Tage länger als bei den Gastro-Kollegen.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Gemütlich durch die Markthalle schlendern, ohne anderen ausweichen zu müssen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, am Donnerstag allerdings kein Problem. Gähnende Leere gegen 13.30 Uhr, wo normalerweise zum Mittagstisch angestanden, Brot oder Wurst gekauft wird. Nur im Fabrikverkauf von Bahlsen im Obergeschoss decken sich Kunden mit Weihnachtsgebäck ein, unten kann man die Kunden zählen. „An guten Tagen kommen mehr als 10.000 Menschen“, weiß Markthallen-Geschäftsführer Gerhard Schacht, seit 20 Jahren für den „Bauch von Hannover“ verantwortlich, „am Donnerstag war es gerade mal ein Drittel davon. Das ist so ungewöhnlich, dass ich es noch nie erlebt habe.“

Karen Klemme, mit ihrem Fleischergeschäft ein Fixpunkt der Markthalle, bestätigt, „so leer war das hier noch nie, das ist eine absolute Katastrophe“. Auch auf den Plätzen ihres Imbisses sitzen drei Menschen, wo es sonst 15 oder 20 sind. „Unsere Stammkundschaft ist älter“, sagt der 69-jährige Schacht, „die haben Angst und bleiben einfach weg.“ Für ihn hat der Lockdown „schon vor einer Woche begonnen, seitdem wird es immer weniger in der Innenstadt.“ Am Wochenende will er Schilder anbringen „Für Verkauf und to go geöffnet“. Damit niemand draußen glaubt, dass drinnen geschlossen wäre.

In der Markthalle in Hannover ist nicht mehr viel los. Quelle: Dannowski

Für ihn müssen sich die Entscheidungen der Regierung wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen: Fritz Budde hatte der NP erst am Dienstag informiert, dass Gäste in seinem „Broyhan Haus“ in der Altstadt sicher und geschützt den Abend genießen kann. „Ich habe 10.000 Euro investiert in Luftreiniger mit Hepa-Filtern der Klasse 14.“ Nach Herstellerangaben soll diese Anlage 99,99 Prozent der Viren, Bakterien und Schadstoffe aus der Umgebungsluft herausfiltern. High-Tech für eines der ältesten Lokale der Stadt, auf drei Etagen werden hier Spanferkelrollbraten und Spezial-Bier-Suppe serviert.

„Es ist frustrierend”, stellt Budde fest, dessen Lokal normalerweise das ganze Jahr ausgebucht ist, dem 2020 sämtliche Firmen- und Weihnachtsfeiern weggebrochen sind. Er weiß aber auch: „Wir sind nicht allein, da müssen wir jetzt alle durch.“ Sein persönlicher Blick in die Zukunft: „Ich habe noch ein bisschen Hoffnung für Dezember.“

Lesen Sie auch: Oberverwaltungsgericht Niedersachsen kippt Sperrstunde

Diese Firma ist ein feiner Seismograf für die Lage der Gastro-Szene: Sauro und Nella Mariotti beliefern mit „Rossini” viele Restaurants mit frischen Nudeln, italienischen Spezialitäten und Wein – nicht nur in Hannover, sondern in ganz Norddeutschland sind täglich bis zu zehn Transporter unterwegs. „Es ist dramatisch“, beschreibt Nella Mariotti die Situation, „wir spüren natürlich sofort, wenn es der Gastronomie schlecht geht.“. Von „40 bis 50 Prozent Einbußen“ berichteten ihr Gastronomen bereits in den vergangenen Corona-Monaten, von manchen habe sie gehört, dass die Pleite drohe.

„Nicht in allen Gegenden lohnt sich der Außer-Haus-Verkauf“

Und nun der November-Lockdown: „Das Schwierige ist: Nicht in allen Gegenden lohnt sich der Außer-Haus-Verkauf.“ Mariottis Reaktion: „Rossini” wird einige Fahrer, Lagerarbeiter und Kollegen aus der Nudelproduktion wieder in Kurzarbeit schicken. Und steht vor demselben Problem wie im März: Wohin mit im der im Voraus bestellten Frischware? „Wenn innerhalb von drei Tagen ein Lockdown angeordnet wird, bleibt nur Einfrieren.“ Auch im Frühjahr habe man viel Ware mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum vernichten müssen.

Von C. Dannowski und A. Tratner