Hannover

Kurz nach 14 Uhr. An der U-Bahn-Station Steintor steigt dichter Qualm auf. Erst vereinzelt, dann immer mehr. Doch es brennt nirgends, der Rauch riecht nach Wassermelone, Traube und Minze. Dennoch ist die Situation für viele der Anwesenden brandgefährlich, es geht um ihre berufliche Existenz. Besitzer und Angestellte von Shisha-Bars aus ganz Niedersachsen haben sich am Montagnachmittag zum Wasserpfeifenrauchen in der City-Fußgängerzone verabredet, um gegen ihr Berufsverbot mobil zu machen.

Ömer Üye (44) ist Chef der Shisha-Bar „Soul Twins“ am Steintor. Er war einer der ersten am Steintorplatz. Er erklärt: „Weil unsere Bars noch geschlossen bleiben müssen, haben wir uns einen Platz an der frischen Luft gesucht, um hier rauchen zu können.“ Das Treffen sei spontan und nicht geplant gewesen, versichert der Betreiber des „Deluxe“ am Steintor, Suher Al (35) mit einem Augenzwinkern: „Wir wollten uns heute einfach mal wieder treffen und das schöne Wetter nutzen.“

„Wir fühlen uns ungerecht behandelt“

Wenn auch offiziell verneint, zielte die Aktion auf das weiter bestehende Berufsverbot der Shisha-Bar-Betreiber ab. Mustafa Albahraany führt das „Huqa“ am Steintor. „Wir haben gute Hygienekonzepte umgesetzt, die genauso funktionieren, wie es auch in der Gastronomie läuft. Wir sind bereit zu öffnen, dürfen aber nicht. Das kann ich nicht verstehen.“ Für ihn ist auch nicht verständlich, warum in Kneipen Zigaretten geraucht werden dürfen, Shishas in den Bars aber untersagt seien. Das sieht auch Jesam Issa von der Medusa Lounge in Vahrenwald so. Er bemängelt zudem: „In anderen Bundesländern ist das alles schon längst wieder erlaubt. Wir fühlen uns ungerecht behandelt.“

Albahraany und etwa 20 weitere Betreiber aus Hannover, Braunschweig und Göttingen hatten bereits im Juni vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eine Sammelklage eingereicht, mit der sie anschließend scheiterten. Viele hatten deshalb am Freitag auf neue Lockerungen gehofft, wurden jedoch bitter enttäuscht. Obwohl Bars und Kneipen wieder öffnen dürfen, verkündete die Niedersächsische Landesregierung, dass neben Clubs und Diskotheken auch Shisha-Bars weiter geschlossen bleiben müssen. Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen seien dort kaum einzuhalten, hieß es. Zudem würden durch Shishas Aerosole schnell im Raum freigesetzt, was die Landesregierung in der derzeitigen Phase weiter für unverantwortlich hält.

Teilnehmer kommen aus ganz Niedersachsen – und beteiligen sich an spontanem Protestmarsch zum Landtag

Für Albahraany und seine Kollegen ein Unding – nicht nur für die aus Hannover. Auch aus Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen reisten Betreiber, Familienangehörige und Angestellte aus Shisha-Bars nach Hannover, rauchten in Gruppen von maximal 10 Leuten in der Georgstraße ihre Wasserpfeifen. „Wir wollen uns solidarisch zeigen, wobei es uns natürlich genauso trifft“, sagt ein Mitarbeiter der „Aura“-Shisha-Bar in Göttingen. Muhammet Yildiz führt das „Shish & Co“ in Wolfsburg: „Wir wollen einfach zeigen, dass wir mit der Situation unzufrieden sind.“

Solidarität: Auch zehn Personen sind aus Wolfsburg angereist. Quelle: Rainer Dröse

Ein Straßenmusiker nahm das Problem der Shisha-Bars zum Anlass, spontan ein einzeiliges Lied zu texten und die blubbernden Protestler bei ihrem spontanen Marsch vom Steintor weiter zum Kröpcke und anschließend zum Niedersächsischen Landtag mit seiner Gitarre zu begleiten. Passanten drehten sich um, blieben stehen oder zückten ihre Handys, um diese bisher einmalige Protestwanderung festzuhalten. Laut Polizei bestand die gesamte Gruppe, die sich um Mindestabstände untereinander bemühte, aus etwa 60 Menschen. „Es ist alles friedlich und ohne größeren Zwischenfälle verlaufen“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram mit.

Rauch-Aktion soll wiederholt werden

Mustafa Albahraany kündigt bereits an: „Wenn es klappt, dann wollen wir das öffentliche Shisha-Rauchen nun täglich machen. Wir müssen endlich gehört werden.“ Dabei spricht er für die gesamte Branche in Niedersachsen: „Unsere Existenzen sind gefährdet, wir müssen auch Geld verdienen. Die Läden kosten weiterhin Miete, wir haben kaum Einnahmen.“ Ob auch der Protestmarsch wiederholt werden soll, wisse er noch nicht. Sicher sei nur, dass etwas passieren müsse, sagt sein Vahrenwalder Kollege Jesam Issa: „Besonders unsere Mitarbeiter stehen vor dem Nichts. Auch die haben Familien, die ernährt werden müssen.“ Er fordert: „Es würde uns schon helfen, wenn wir zumindest unsere Terrassen wieder öffnen dürften.“

Von Jens Strube