Am kommenden Montag gehen die Weihnachtsferien in Niedersachsen zu Ende. Trotz steigender Infektionszahlen und der Ausbreitung der Omikron-Variante soll der Unterricht in Präsenz stattfinden. Wie ist die Stimmung an den Schulen? Wir haben mit zwei Schulleitern und einer Schulleiterin gesprochen. Der Tenor: Wir nehmen es, wie es kommt. Beschwerden über die aktuell geltenden Regeln gibt es keine.

Bisher keine Krankmeldungen von Lehrkräften

„Ich bin bisher optimistisch, dass alles wie geplant in Präsenz ablaufen kann und alle gesund und entspannt aus den Ferien zurückkehren“, sagt Gero Tanner, Leiter der Egestorffschule in Linden-Süd. Coronabedingte Krankmeldungen aus dem Kollegium gebe es aktuell nicht. Prognosen halte er angesichts der Omikron-Variante aber für schwierig: „Wir können nicht sagen, wie sich die Situation entwickelt.“ Seine Schule sei auf alles vorbereitet. „Wir haben sowohl für das Szenario B mit Wechselunterricht als auch für komplettes Distanzlernen Pläne, die wir mit einem Tag Vorbereitungszeit umsetzen können“, sagt Tanner.

Auch Matthias Brautlecht von der Wilhelm-Raabe-Schule in der Südstadt gibt sich angesichts des Ferienendes gelassen. „Wir gehen von einem Regelbetrieb aus, wie wir ihn vor den Ferien gewohnt waren“, sagt er. Ob es zu vermehrten Krankmeldungen der Lehrkräfte komme, sei für ihn derzeit noch nicht absehbar. „Da wissen wir erst am Wochenende mehr.“ Er hofft, dass Präsenzunterricht auch in den kommenden Monaten möglich bleibt. „Die bisherige Pandemie hat gezeigt, dass wir alles tun müssen, um an den Kindern dranzubleiben. Ob in der vollen Präsenz oder im Wechselunterricht.“

Tests vor den Ferien verteilt

Stephanie Schluck von der Grundschule Stammestraße in Ricklingen hält es für richtig, dass die Ferien nicht verlängert werden. „Ob wir eine Woche früher oder später anfangen, würde ja nichts an der Situation ändern.“ Sie halte es im kommenden Halbjahr wie auch bisher in der Pandemie: flexibel bleiben und spontan auf Änderungen reagieren. „Darin haben wir ja schon eine gewisse Routine“, sagt sie. Trotzdem sei die Pandemie weiterhin eine hohe organisatorische Belastung. Auch sie hofft, dass die Schulen offen bleiben können. „Im Mai hatten wir schonmal die Situation, dass wir schließen mussten, weil zu viele Lehrkräfte ausgefallen sind. Für die Kinder ist das natürlich nicht gut.“

In der ersten Woche nach den Ferien müssen sich alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich zu Hause testen. Sorgen um einen möglichen Mangel an Tests müssen sich die Schulleiter aktuell nicht machen. An allen drei Schulen sind die Tests schon vor den Ferien verteilt worden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe