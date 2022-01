Hannover

Die rasante Verbreitung der Omikron-Variante stellt die Gesellschaft in der Pandemie vor neue Herausforderungen. Nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass Omikron auch eine Veränderung der Teststrategie notwendig machen könnte. Der US-amerikanische Epidemiologe Eric Feigl-Ding weist darauf hin, dass die Omikron-Variante mit Schnelltests wohl besser nachweisbar sei, wenn der Abstrich im Rachen statt in der Nase genommen werde. Eine südafrikanische Studie kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Wie wird in Hannover mit diesen Erkenntnissen umgegangen?

„Tatsächlich deuten erste Studien an, dass Omikron vermehrt im Rachenraum zu finden ist“, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. Die Zuverlässigkeit von Schnelltests könne also möglicherweise erhöht werden, wenn diese im Rachenraum angewendet würden. Allerdings will die Region weitere Studien abwarten. „Valide wissenschaftliche Daten sind dazu bisher nicht verfügbar“, sagt Borschel. Das Gesundheitsamt werte Studien rund um die Omikron-Variante aus und sei über mögliche Änderungen informiert.

Testzentrenbetreiber rät zu Rachenabstrich

In den Schnelltestzentren der Region Hannover werden bisher sowohl Rachen- als auch sogenannte vordere und hintere Nasenabstriche genommen. Beim vorderen Nasenabstrich wird mit dem Stäbchen im Nasenloch gestochert, beim hinteren geht es durch die Nase bis in den Rachenraum. „Bei uns kann jeder entscheiden, wie er getestet werden möchte“, sagt Konstantin Boeck. Der Arzt betreibt elf Testzentren in Hannover. Unabhängig von Omikron halte er den Rachenabstrich ohnehin für den genauesten und rate dazu.

Auch der MHH-Virologe Thomas Schulz verfolgt die Studienlage zu Omikron genau. Es gebe gute Hinweise darauf, dass Omikron sich vermehrt in den oberen Atemwegen und im Nasenrachenraum ausbreite und weniger in den tieferen Atemwegen. „Daraus würde ich nicht unbedingt ableiten, dass ein Rachenabstrich besser ist als ein Nasenabstrich“, sagt Schulz. Ein tiefer Nasenabstrich reiche ohnehin bis in den Rachen und sei deshalb zuverlässig.

„Man müsste sich selbst gegenüber schon ziemlich hart sein“

Abstriche im Nasenloch, wie sie auch bei Selbsttests üblich sind, hält der Virologe dagegen für ungenauer. „Ich habe außerdem gehört, dass in Testzentren teilweise Abstriche an der Wangeninnenseite gemacht werden. Auch das ist suboptimal“, sagt Schulz. Bei den Selbsttest müsse man mit diesem Kompromiss leben. Tiefe Tests in Nase und Rachen seien unangenehm. „Man müsste sich selbst gegenüber schon ziemlich hart sein, um das durchzuziehen.“ Trotzdem sei es besser, wenn viele Leute mit suboptimalen Abstrichen getestet würden, als wenige mit perfekten.

Insgesamt seien die Schnelltests nicht so gut für die Diagnose von Infektionen, sondern dafür, Personen zu erkennen, die schon hochansteckend seien. „Je höher die Viruslast ist, desto wahrscheinlicher schlägt der Schnelltest an“, sagt Schulz. Da die Viruslast bei Omikron wohl höher sei als bei anderen Varianten, könne das auch zu mehr erkannten Infektionen durch Schnelltests führen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe