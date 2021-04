Hannover

Die Ausgangssperre für die Region Hannover ist nach dem Urteil des OVG Lüneburg seit Dienstag aufgehoben – am Mittwoch erklärte die Regionsbehörde, die die Ausgangssperre verhängt hatte, dass sowohl die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Verordnung des Landes als auch die Allgemeinverfügung der Region nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Das betreffe etwa die Maskenpflicht in Fußgängerzonen, auf Märkten und am Nord- und Ostufer des Maschsees sowie auf der Uferpromenade in Steinhude. Man werde nach dem Beschluss des OVG die bestehenden Maßnahmen aufrechterhalten und weiter konsequent durchsetzen, hieß es.

Dazu gehöre etwa auch die Maskenpflicht im Auto bei Insassen aus verschiedenen Haushalten, die man erst in der vergangenen Woche eingeführt habe, und die Maskenpflicht in Treppenhäusern von Wohnhäusern mit sechs oder mehr Wohneinheiten. „Die Region passt als zuständige Gesundheitsbehörde ihre Maßnahmen neuen Erkenntnissen fortwährend an und entwickelt sie weiter“, so Regionssprecherin Christina Kreutz. Als Beispiel führte sie eben jene Maskenpflicht in den Fluren von Mehrfamilienhäusern an, nachdem nachgewiesen werden konnte, dass dort diverse Ansteckungen erfolgt seien.

Weiter mit der Strategie der konsequenten Nachverfolgung

Auch die Einführung der Luca-App zur Nachverfolgung der Infektionswege und die Eröffnung von gut 100 Testzentren in der Region seien neuere Maßnahmen, mit denen die Region auf neue Entwicklungen bei der Pandemiebekämpfung reagiere. „Wir setzen weiter auf die Strategie der konsequenten Nachverfolgung, Beratung und mobilen Testangebotes in Gebieten, in denen ein besonders auffälliges Infektionsgeschehen registriert wird“, so die Regionssprecherin.

Von Andreas Voigt