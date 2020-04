Jobcenter-Chef im NP-Interview: “Wir helfen unbürokratisch – Geld ist genug da“

Hannover

„Wir sind unbürokratisch für alle da, die ihren Lebensunterhalt durch die Corona-Krise nicht derzeit nicht selbst bestreiten können“, sagt Michael Stier, Geschäftsführer des Jobcenters Region Hannover, im NP-Interview.

Herr Stier, werden die Jobcenter eigentlich gerade von Neukunden überrannt?

Das Neuantragsaufkommen steigt stetig. Das verwundert uns nicht. In der Region Hannover haben wir mehr als 22.000 Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern. Der Schwerpunkt der Neuanträge liegt bei den Kleinbetrieben, Freiberuflern und Solo-Selbstständigen. Die können zum großen Teil ihren Lebensunterhalt nicht mehr decken, weil die Einnahmen weggebrochen sind. Kneipe zu, Friseur dicht - das sind die Menschen, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Wir sagen: „Wir sind für Sie da, wenn Sie kein eigenes Einkommen mehr haben“. Und das ist unabhängig davon, welche Leistungen die Person etwa von der NBank für den Betrieb bekommen hat. Wir sind dazu da, diesen Menschen über das Gröbste hinwegzuhelfen.

Eine Solo-Selbstständige, die bei der NBank eine Soforthilfe beantragt hat, kann sich auch gleichzeitig beim Jobcenter arbeitslos melden und ALG II beziehen? Die muss das Geld von der NBank nicht zurückzahlen oder verrechnen lassen?

Genau. Da geht es ja nur um den Betrieb, damit der nach der Krise auch wieder arbeitsfähig ist. Wir schauen auf den Menschen, kann der seinen Lebensunterhalt bestreiten? Wenn der aktuell nicht gesichert ist, dann helfen wir.

Wie viele Anrufe kommen täglich?

Das werden jeden Tag mehr. Bisher lag der Fokus der Kleinstunternehmen auf ihren Betrieben, die haben sich zunächst bei der NBank und der Wirtschaftsförderung gemeldet. Da gibt es ja Zuschüsse je nach Größe und Betrieb. Durch die Änderungen im SGB II, durch die Vereinfachungen, die unsere Behörde betreffen, erwarten wir noch eine stärkere Steigerung der Anrufe.

Bei der NBank ist gleich der Server zusammengebrochen. Wie sind die Jobcenter auf die neue Situation vorbereitet?

Wir haben uns bereits seit Februar im Krisenstab auf die Frage vorbereitet: Was wäre wenn? Wenn wir etwa für den Publikumsverkehr schließen müssten. Seit dem 16. März ist es - bis auf Notfälle - soweit. Notfälle sind für uns Menschen, die kein Geld mehr haben – hier müssen wir sofort handeln. Wir sind seitdem auch verstärkt telefonisch erreichbar. Wir haben an allen Standorten Telefon-Hotlines. Unser Angebot im Internet haben wir erweitert. Und bei den Menschen, die schon Leistungen von uns beziehen, können wir die Leistungen ohne weitere Unterlagen und Antrag weiterbewilligen. Das ist eine enorme Erleichterung für alle. Denn es muss keiner zu uns ins Haus kommen und trotzdem sind die Geldleistungen gesichert. So haben wir für die Bearbeitung der Neuanträge genug Zeit. Unser ganzes Jobcenter ist darauf fokussiert. Wir sind eine tolle Mannschaft. Die Kolleginnen und Kollegen, die sonst die Arbeitsvermittlung machen, haben sich sofort bereit erklärt, bei den Anträgen für Geldleistungen mitzuarbeiten.

Also beispielsweise Fallmanager machen jetzt Leistungsbereich?

Ja, zum Teil. Die rufen aber auch ihre Kunden an und beraten sie telefonisch, wenn sie Hilfe brauchen. Aber wir haben einen Großteil abgezogen für die Bearbeitung der Geldleistungen. Da gibt es eine hohe Bereitschaft und Solidarität unter den Mitarbeitern, den Betroffenen dieser Krise zu helfen. Die haben sich zum Teil mit Selbstlern-Programmen fehlende Fachkenntnisse noch schnell angeeignet. Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft. Und: Wir sind systemrelevant! Wenn wir nicht die Geld-Leistungen gerade in dieser Krisenzeit sicherstellen würden, würden viele tausende Menschen ohne Lebensunterhalt dastehen. Alle Neuanträge, auch die von Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmern, werden zügig bearbeitet. Wir haben Anzeigen geschaltet, werben auch ganz klar: Kein Geld für den Lebensunterhalt, dann rufen Sie uns an! Wir helfen auch telefonisch dabei, den Antrag auszufüllen

Viele haben Angst, das Geld später zurückzahlen zu müssen…

Da braucht keiner Angst haben. Es geht ja darum, dass jetzt das Geld für Essen und Miete fehlt. Das übernehmen wir für mindestens ein halbes Jahr. Beruhigt sich später die Situation und das Einkommen fließt wieder, dann stellen wir unsere Leistungen ein. Es geht dank der gesetzlichen Vereinfachungen deutlich unbürokratischer zu. Zum Beispiel sind keine Nachweise erforderlich, wenn erklärt wird, dass das Bar-Vermögen einer Einzelperson unter 60.000 Euro liegt. Es gilt, in der Übergangszeit zu helfen. Es muss auch keiner Sorge haben, dass wir ihm andere Arbeitsstellen anbieten. Sie sollen ja hinterher wieder in ihrer Selbstständigkeit arbeiten.

Es gibt ja nach wie vor viel auszufüllen bei der Beantragung von Hartz IV, der Grundsicherung. Dürfen die Anträge denn jetzt auch mal unvollständig sein?

Die Angaben müssen schon vollständig sein in dem vereinfachten Antrag. Auf unserer Homepage werben wir dafür, dass wir beim Ausfüllen behilflich sind. Sie schicken uns eine E-Mail, wir rufen Sie an und gehen den Antrag gemeinsam durch. Einige Anlagen fallen weg. Geht der Antrag unvollständig ein, rufen wir an und versuchen alles telefonisch zu klären. Auch wenn jemand eine teurere oder größere Wohnung hat, die nicht zum Betriebsvermögen gehört, dann zahlen wir die Miete und Nebenkosten. Auch das ist eine gute Vereinfachung in dieser Zeit. Es ist wichtig, dass die Leute ihr Geld bekommen..

Nun gibt es ja auch Menschen, die den Sozialstaat ausnutzen. Haben Sie keine Angst, dass die Nehmer sich an Staatsgeldern vergreifen?

Wir gehen erst einmal positiv an die Dinge heran. Natürlich hatten wir auch jetzt schon den einen und anderen, der das System ausgenutzt hat. Wenn jemand bewusst falsche Angaben macht, haben wir auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Mitnahmeeffekte kann ich nicht ausschließen, glaube aber, dass das überschaubar bleiben wird. Der deutlich überwiegende Teil der Menschen hat doch verstanden, dass wir nur gemeinsam und solidarisch durch diese Krisenzeit kommen.

Es geht ja letztlich um Milliarden, wie lange reicht das Geld eigentlich?

Wir sind da gut aufgestellt. Die Arbeits- und Finanzminister haben deutlich gesagt, Geld ist genug da. Gerade auch für Menschen, die bisher nicht auf Hilfe angewiesen waren. Unser Sozialstaat leistet hier wirklich Großes. Die Menschen sollten das auch annehmen. Es ist kein Almosen und kein Stigma. Der Staat gibt hier unbürokratisch Hilfe in einer Notsituation, die uns alle überrascht hat. Wir sind alle von dieser Krise betroffen und hier geht es um die Grundsicherung des Lebensunterhaltes für viele Menschen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen hochmotiviert und engagiert einen tollen Job. Sie sind sich darüber im Klaren, dass sie einen wichtigen Beitrag zur sozialen Sicherheit in der Region Hannover beitragen, heute mehr denn je.

Von Petra Rückerl