Die Impfungen für Kinder und Jugendliche in der Region Hannover werden fortgesetzt. Das teilte die Region Hannover in einer Pressemitteilung mit. Am Freitag (23. Juli) und Samstag (24. Juli) wird das Gemeinsame Impfzentrum von Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover (GIZ) erneut eine Sonderaktion durchführen und Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren impfen.

Um eine Impfung für sein Kind zu erhalten, muss vorab ein verbindlicher Termin gebucht werden. Das geht ausschließlich telefonisch über die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen unter der Nummer 0800 99 88 665. Ohne Terminbuchung ist eine Teilnahme an der Sonderaktion nicht möglich. Zudem muss jede minderjährige Person von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Verimpft wird nur BioNTech

Insgesamt stellt das Impfzentrum am Freitag sowie am Samstag jeweils 1278 Impfdosen zur Verfügung, es können also insgesamt 2556 Termine gebucht werden. Zur Verfügung gestellt wird ausschließlich der Impfstoff BioNTech.

Von Moritz Speer