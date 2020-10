Hannover

Am Wochenende hat die Region Hannover den ersten kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten, am Montag lag dieser Wert laut Region bei tagesaktuell 36,2. Schaut man jedoch auf die einzelnen Kommunen schwanken die Werte erheblich – zwischen nur 12,9 in Gehrden und 61,4 in Isernhagen. (Stand: 19. Oktober)

Über die Maßnahmen im Zuge des überschrittenen Inzidenzwertes für die gesamte Region Hannover soll am Nachmittag informiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 720 Menschen in der Region infiziert, 35 davon befinden sich im Krankenhaus.

Von NP