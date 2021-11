Corona in Hannover: Das Risiko der Ungeimpften

Hannover

Impfstoffe gegen Corona verhindern den Ausbruch der Krankheit deutlich, allerdings bricht sie in den vergangenen vier Wochen verstärkt bei älteren Menschen aus, deren Impfung schon länger zurückliegt. Das teilte die Region Hannover mit und verweist auf Zulassungsstudien und Untersuchungen.

Aktuelle Studien würden außerdem belegen, dass die Impfung auch bei der derzeit dominierenden Delta-Variante einen Schutz gegen die Infektionen biete. Der Schutz sei im Vergleich zur Alpha-Variante aber reduziert. Gleichzeitig verhindere eine Impfung jedoch einen schweren Krankheitsverlauf. Wie die Region weiter mitteilt, war ein Großteil der seit Anfang Februar übermittelten Covid-19-Fälle nicht geimpft. Durch den Vergleich des Anteils vollständig Geimpfter unter den Erkrankten mit dem Anteil vollständig Geimpfter in der Bevölkerung hat die Region auch die geschätzte Impfeffektivität für den Zeitraum Anfang Februar bis Ende Oktober vorgelegt.

Schutz vor Krankenhausaufenthalt

Demnach liegt sie für die Altersgruppe 18 bis 59 Jahre bei etwa 82 Prozent und für die Altersgruppe ab 60 Jahre bei rund 81 Prozent. Aber: In den zurückliegenden vier Wochen bis Ende Oktober lag die Impfeffektivität bei allen erwachsenen Altersgruppen ab 18 Jahren bei nur noch etwa 73 Prozent. Immerhin: Die Impfung bietet laut der Region geschätzt einen Schutz vor der Hospitalisierung zu etwa 89 Prozent (Alter 18 bis 59 Jahre) beziehungsweise 85 Prozent (Alter ab 60 Jahre).

Weiterhin liege die Impfeffektivität beim Schutz vor einer Behandlung auf der Intensivstation bei rund 94 Prozent (Alter 18 bis 59 Jahre) beziehungsweise bei rund 90 Prozent (Alter ab 60 Jahre). Einen Schutz vor dem Tod bietet die Impfung zu etwa 92 Prozent (Alter 18 bis 59 Jahre) beziehungsweise 86 Prozent (Alter ab 60 Jahre).

Inzidenzen nach Altersgruppen in der Region Hannover, 41. bis 44. Kalenderwoche 2021 Quelle: flei

Ungeimpfte ein acht Mal höheres Risiko

In der Region liegen aktuell 83 Personen in einem Krankenhaus wegen einer Corona-Erkrankung, von denen leben 58 Personen in Stadt oder Umland von Hannover. Von denen sind 36 ungeimpft, zehn vollständig geimpft und zehn unvollständig geimpft. Ein Fall sei ungeklärt. Bezogen auf die erreichten Impfquoten bedeute dies, dass eine ungeimpfte Person ein acht Mal höheres Risiko habe, in ein Krankenhaus eingewiesen zu werden als eine Person mit vollständigem Impfschutz: „Dieser Wert liegt sehr konstant seit einiger Zeit.“

Von Andreas Voigt