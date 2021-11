Hannover

Kleiner, aber schlagkräftig: Die Region Hannover will ab Dezember 58 mobile Impfteams in die Städte und Gemeinden schicken. In Absprache mit den Hilfsorganisationen wird der Zuschnitt der Teams so verändert, dass mehr Orte gleichzeitig versorgt werden können. „Wir sehen, dass es in allen Städten und Gemeinden eine starke Nachfrage an Impfangeboten vor Ort gibt, die die Hausarztpraxen allein nicht decken können“, sagt Regionspräsident Steffen Krach. „Nach wie vor erreichen wir zudem über dezentrale Angebote auch Menschen, die vorher den Weg ins Impfzentrum oder zum Arzt oder zur Ärztin gescheut haben.“

Die Region Hannover bittet alle, die das Angebot des Gesundheitsamts nutzen wollen, sich ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen, auf wetterfeste Kleidung zu achten, die notwenigen Formulare möglichst bereits ausgefüllt mitzubringen und sich auf längere Wartezeiten einzustellen.

Die Termine und Impfstationen in Kalenderwoche 48

· In Barsinghausen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Marktstraße 5

· In Burgdorf von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Marktstraße 55.

· In Garbsen im Sozialzentrum Werner-Baesmann-Park von Montag bis Mittwoch, 10 bis 16 Uhr, Immenweg 5

· In Hannover von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, im Gesundheitsamt in der Weinstraße 2-3

· In Hannover von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz des Regionshauses, Hildesheimer Str. 18/ Maschstraße 25

· In Hannover-Bult von Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr, in der Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160

· In Hannover-Nordstadt von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Uni-Mensa, Callinstraße 23

· In Hannover-Mühlenberg von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Mühlenberger Markt 5

· In Hannover-Groß-Buchholz von Dienstag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 5

· In Hannover-Vahrenwald von Mittwoch bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92

· In Hemmingen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Rathausplatz 1

· In Laatzen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, im Leine Center

· In Laatzen von Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr, und Samstag bis Sonntag 9 bis 14 Uhr, Würzburger Straße 15 (externes Angebot)

· In Langenhagen von Donnerstag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr, Marktplatz 5-7

· In Neustadt von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Marktstraße 32

· In Seelze von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Lampehof

Außerdem sind die Impfteams in der kommenden Woche in Senioren- und Pflegeheimen, Schulen, Tafeln und Tagespflegediensten in der Region unterwegs.

Von NP