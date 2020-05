Corona bei UPS: Die Fleischindustrie lässt grüßen

Mehr als 70 Mitarbeiter im UPS-Logistikzentrum in Langenhagen haben sich mit dem Coronavirus infiziert – und weitere Menschen angesteckt. Ein Unternehmen wird unfreiwillig zur Virusschleuder. Wie auch bei der in Verruf geratenen Fleischindustrie fehlt es hier an Transparenz, meint NP-Redakteurin Petra Rückerl in ihrem Kommentar.