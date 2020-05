Corona bei Kindern: Seltene Krankheit PIMS auch in Hannover aufgetreten

Hannover

Fieber, Bauchschmerzen und Herzprobleme: Seit Beginn des Jahres wurden in Europa etwa 230 Verdachtsfälle einer seltenen Entzündungskrankheit bei Kindern beobachtet. Jetzt wurde bekannt: Auch in Hannover haben sich Kinder mit der dem seltenen Kawasaki-Syndrom ähnelnden Krankheit infiziert. Alle Betroffenen wiesen Covid-19 Antikörper auf. Der Verdacht eines Zusammenhangs drängt sich auf.

Insgesamt vier Fälle gab es im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult seit Ostern. Sie alle waren infiziert mit dem seltenen PIMS (paediatric inflammatory multisystem syndrome), das unter anderem auch dem sogenannten Kawasaki-Syndrom ähnelt. Es handelt sich dabei um eine Hyperreaktion des Immunsystems. Die Symptome sind vor allem lang anhaltendes Fieber, das begleitet werden kann von Hautausschlag oder einer Bindehautentzündung – auch Organe können betroffen sein, etwa eine Herzmuskel-, Magen-Darm- oder Lungenentzündung.

Die Fälle auf der Bult fanden nicht nur in zeitlicher Nähe zur Corona-Pandemie statt. Auch wurden bei allen betroffenen Patienten Covid-19-Antikörper im Blut festgestellt, teilt Björn-Oliver Bönsch, Sprecher des Krankenhauses auf der Bult, mit. „Allerdings hatte keins der Kinder einen positiven Sars-CoV2-Nachweis im Nasen-Rachen-Abstrich, das heißt, die Virus-Infektion war nicht ausgebrochen.“

Müssen sich Eltern jetzt Sorgen machen?

Ist bei Eltern in Hannover nun Sorge angebracht? „Nein“, sagt Björn-Oliver Bönsch. „PIMS ist nicht ansteckend.“ Zudem gab es bei allen vier Kindern, die zwischen drei Monate und 13 Jahre alt waren, einen unkomplizierten Verlauf. „Sie waren zwischen vier und 12 Tage bei uns stationär aufgenommen. Alle sind bereits zu Hause und in der kinderärztlichen beziehungsweise fachärztlichen Nachbehandlung.“

In der MHH sind keine Fälle von PIMS in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgetreten, sagt Nicolaus Schwerk. Der Facharzt für Kinderheilkunde- und Jugendmedizin sowie Pneumologe an der MHH beruhigt: „Es besteht überhaupt kein Grund zur Panik. PIMS ist nicht neu und sollte in keiner Weise als eine Mutation der Corona-Erkrankung bei Kindern verstanden werden, sondern als Überreaktion des Immunsystems.“

PIMS trete zudem jedes Jahr in Zusammenhang mit anderen Virenerkrankungen auf – etwa mit der echten Grippe, bei der die Symptome dann oft schwerer verlaufen, als sie im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt sind, so der Experte. „Und: PIMS ist sehr gut behandelbar.“

Von Simon Polreich