Hannover

Nach den beiden bestätigten Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante in Niedersachsen analysiert das Landesgesundheitsamt zwei weitere Verdachtsfälle. Derzeit werden zwei Proben aus der Region Hannover sequenziert, teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit. „Mit den Ergebnissen der Untersuchung rechnen wir am Freitag“, sagte ein Behördensprecher.

Bei den beiden bislang bestätigten Omikron-Fällen in Niedersachsen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamt für Gesundheit stehen die Fälle wohl nicht miteinander in Verbindung. „Beide Personen sind mit unterschiedlichen Flügen an unterschiedlichen Tagen nach Deutschland zurückgekehrt“, hieß es. Der Mann und die Frau befinden sich in Isolation.

WHO stuft Omikron als „besorgniserregend“ ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante als „besorgniserregend“ eingestuft. Mittlerweile sind in etlichen Ländern Fälle der Variante aufgetaucht. Ob es sich auch bei den beiden mutmaßlichen Omikron-Fällen aus der Region Hannover auch um Reiserückkehrer aus Südafrika handelt, ist unklar.

Von Britta Lüers