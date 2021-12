Corona: Wo können Eltern ihre Kinder in Hannover impfen lassen?

Hannover

Die Entscheidung wurde mit Spannung erwartet, seit Donnerstag liegt sie vor: Die Ständige Impfkommission (Stiko) sprach sich erstmals für eine Coronaimpfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen aus. Dazu zählen etwa starkes Übergewicht, bestimmte chronische Lungenerkrankungen und schweres Asthma, Tumorerkrankungen und das Downsyndrom.

Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch der Kinder und Eltern geimpft werden können, hieß es ausdrücklich in einer Stellungnahme des Expertengremiums. Die Verunsicherung vieler Eltern ist damit nicht kleiner geworden.

Auf diesen drei Säulen stützen sich die Kinderimpfungen

Nach Angaben von Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), werden sich die Kinderimpfungen künftig auf drei Säulen stützen: Mobile Impfteams mit stationären Einrichtungen, Kinderkliniken sowie die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte sowie Allgemeinmediziner, die auch Kinder betreuen.

Eine Liste, die Eltern Auskunft geben könnte, welche Praxen sich an den Kinder-Coronaimpfungen beteiligen, sei nicht geplant, so Haffke: „Ich rate Eltern, direkt Kontakt zum Kinderarzt aufzunehmen und zu fragen, ob und ab wann er impft.“ Zustimmung bekommt er von Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover: „Der erste Weg ist und bleibt, in den Kinderarzt-Praxen anzurufen und zu erfragen, ob sich der Arzt oder die Ärztin an der Impfkampagne beteiligt.“

Rund 240.000 Dosen Biontech-Impfstoff für Kinder erwartet

In Niedersachsen würden für die nächste Woche rund 240.000 Dosen mit dem Biontech-Impfstoff für Kinder erwartet, erläuterte Grimm. Denn kleinere Kinder bekommen eine geringere Dosierung des Vakzins, die ein Drittel der Erwachsenendosis erhalten sollen. Der Hersteller Biontech liefert dafür spezielle Kinderampullen aus, die in Deutschland ab nächsten Montag zur Verfügung stehen sollen.

Ministerium kann Kinderärzte nicht zum Impfen verdonnern

Thomas Spieker von der Ärztekammer Niedersachsen rechnet mit einer hohen Beteiligung der Praxen: „Es dürfte die große Mehrzahl an Kinder- und Jugendarztpraxen beim Impfen mitmachen.“ Für die Praxen werde dies jedoch auch zeitintensive Aufklärungs- und Anamnesegespräche mit den Erziehungsberechtigten bedeuten. Doch auch in Hannover gibt es Praxen, denen die bisherige Stiko-Empfehlung nicht ausreicht und die sich daher vorerst gegen Corona-Impfungen für Kinder aussprechen. Ministeriumssprecher Grimm zeigt dafür Verständnis: „Wir können Ärzte nicht anweisen zu impfen. Das ist eine rein ärztliche Entscheidung.“

Trotz der nur eingeschränkten Empfehlung der Stiko für unter Zwölfjährige will die Region Hannover weiter an ihrer Impfstation im Zoo-Panorama festhalten. Dort sind von den insgesamt fünf Impfplätzen zunächst zwei ausschließlich für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorgesehen. Bei Bedarf kann das Angebot aber ausgeweitet werden. „Grundsätzlich hat sich daran nichts geändert – das Impfangebot richtet sich an alle Kinder ab fünf Jahren“, sagte Sprecher Christoph Borschel.

Region Hannover plant 20 mobile Teams nur für Kinder

Zudem hat die Region angekündigt, bis zum Ende des Jahres neben den geplanten 102 mobilen Impfteams zusätzlich 20 Teams nur für das Impfen von Kindern einzurichten.

Unterdessen hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mitgeteilt, dass mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte , zeitnah Impfangebote für Kinder zwischen fünf und elf Jahren machen wollen – „viele davon noch vor dem Jahreswechsel“. Zudem wollen sich mindestens 19 Kinderkliniken in Niedersachsen an den Corona-Schutzimpfungen bei jüngeren Kindern in Niedersachsen beteiligen, darunter auch das Kinderkrankenhaus Auf der Bult.

Kinderkrankenhaus Auf der Bult plant Impftage

„Wir planen Impftage für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren“, bestätigt Bult-Sprecher Björn-Oliver Bönsch. Man werde sich mit dem Angebot „gemäß der Stiko-Empfehlung vor allem auf die bei uns behandelten Kinder mit Vorerkrankungen konzentrieren, sowie auf Kinder, in deren Familien Menschen mit erhöhtem Risiko einer Covid-Infektion leben“.

Dass die Ständige Impfkommission nun eine Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen ausgesprochen hat, begrüßt die Bult ausdrücklich. Bönsch: „Vielen der bei uns behandelten Kinder können wir somit eine Impfung anbieten.“

Kinderklinik begrüßt Stiko-Empfehlung

Wann genau der Startschuss für die Impfaktion Auf der Bult fallen soll, ist noch unklar. „Es geht nun aktuell um die Organisation von Impfteams und der Abläufe, sowie der notwendigen Unterlagen und erforderlichen Materialien“, so der Kliniksprecher. Und er hat einen Appell an interessierte Eltern: „Bitte informieren Sie sich schon im Vorfeld über die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren, zum Beispiel auf den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums, der Stiko oder des RKI.“

Von Britta Lüers