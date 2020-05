Wieso sind FFP2-Masken in Hannovers Apotheken so teuer?

Hannover

Nach dem zwischenzeitlichen Ausverkauf bieten viele Apotheken wieder Mundschutz und filtrierende FFP2-Masken an. Die Preise sind jedoch höchst unterschiedlich, wie unter anderem NP-Leser Francisco Ruiz Busse aufgefallen ist. Der Vorwurf des 65-Jährigen lautet: „Einige Apotheken konzentrieren sich offenbar darauf, in der Corona-Krise gute Gewinne zu machen.“

Trotz seiner Pensionierung arbeitet Bussenach eigenen Angaben sieben Tage den Monat als ambulanter Pfleger und berät Pflegeheime. Zusammen mit drei Freunden habe er am 25. April sowie 27. April 124 hannoverschen Apotheke nach ihren Preise für die FFP2-Masken abgefragt.

Preise zwischen 4,88 Euro und 16,81 Euro

„Uns sind in einer Apotheke FFP2-Masken für 4,88 Euro angeboten worden, an einer anderen für 16,91 Euro“, berichtet Busse. Ein knappes Drittel der Apotheken verkaufe FFP2-Schutz, der als besonders wirksam im Kampf gegen das Coronavirus gilt, für einen Stückpreis von 9 Euro bis 17 Euro – zu teuer aus Sicht von Busse. „Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Die Apotheken sollten sich in der Corona-Krise endlich mehr der gesellschaftlichen Verantwortung stellen.“

FFP2-Schutzmasken an einem Verkaufsstand in Hannovers Innenstadt. Quelle: dpa

Der niedersächsische Landesapothekerverband weist den Vorwurf entschieden zurück. „Mir ist nicht bekannt, dass Apotheken gerade die Notlage ausnutzen“, sagt Matthias Grau, stellvertretender Vorsitzender. Man habe der Politik sogar angeboten, mit der Einführung der Maskenpflicht als eine Art Notausgabestelle zu fungieren. „Wir waren Willens die Masken sogar unentgeltlich anzubieten“, so Grau.

Er ist selbst Inhaber der Rats-Apotheke in Horneburg im Landkreis Stade. Dass die Kunden unterschiedlich viel zahlen müssten, rühre daher, dass auch die Preise in den Angeboten für die Apotheken gerade enorm schwankten. Grau bietet die FFP2-Maske für 8,95 Euro an, vor kurzem habe sie noch 10,95 Euro gekostet. Mit der neuen Lieferung könne er sogar auf 6,95 Euro reduzieren.

Apotheker: Masken keine Mangelware mehr

„Die FFP2-Masken sind zudem nicht miteinander vergleichbar“, so Grau. Einige verfügten über ein CE-Zertifikat des Tüv. Sie seien besonders geprüft und daher oft teurer. Dann gebe es zum Beispiel auch Spezialausführungen, die besonders für Brillenträger geeignet sind. Andere Lieferanten böten FFP2-Masken mit einer besonderen Filtermembran, die dadurch wiederverwendbar seien.

Dennoch seien die Einkaufspreise für Mund-Nasen-Schutz weiterhin spürbar erhöht. Ein Pack mit 50 einfachen Einmal-Masken habe vor der Corona-Krise noch 6,50 Euro gekostet. Inzwischen liegen die Preise teils zwischen 60 Euro bis 80 Euro.

Dies sei auch das Problem der Pflegeheime. Weil die Preise so hoch seien, könnten sich viele Einrichtungen Masken nicht leisten. „Die FFP2 sind anders als noch vor einigen Wochen keine Mangelware mehr“, sagt Grau. Noch bevor es den ersten Infizierten in Deutschland gab, waren die Masken vielerorts vergriffen. Inzwischen sei die Produktion aber wieder angelaufen, das könnte auch bald die Preise wieder senken.

Apotheken sollten Masken spenden

Busse ist dennoch überzeugt, dass die FFP2-Masken nicht verkauft werden sollten. „Die gehören nicht in eine Apotheke. Es ist wichtiger, dass diese Masken Menschen tragen, die wegen ihres Berufs in engen Kontakt mit Infizierten stehen.“ Immer noch fehle es Pflegern in Corona-Isolierstationen am Nötigsten. Er fordert, dass die Apotheken die FFP2-Masken an Krankenhäuser und Pflegeheime abgeben. „Ich wünsche mir mehr Solidarität“, so Busse.

Francisco Ruiz Busse wünscht sich mehr Solidarität bei den Apotheken. Quelle: privat

Auch die Niedersächsische Landesregierung betonte zuletzt immer wieder im Rahmen der Maskenpflicht, dass FFP2-Masken nicht vor die Münder und Nasen einfacher Bürger gehörten, da medizinisches Personal sie dringender benötige. Laut Busse verkauften 30 Prozent der Apotheken in der Region Hannover auch weiter keine FFP2-Masken.

Apotheken fehlt selbst Schutzkleidung

Grau erwidert allerdings, dass auch bestimmte Risikogruppen ein Interesse haben könnten, einen besonders guten Schutz zu tragen, weil sie einen schweren Krankheitsverlauf befürchten müssten. Sie hätten anders keine Chance, an eine geeignete FFP2-Maske zu kommen.

Selbst seien die Apotheken aber ebenfalls nicht ausreichend mit Schutzkleidung aller Art ausgestattet. Der Landesapothekerverband fordert deshalb eine Berücksichtigung bei der Verteilung von Schutzausrüstung durch die Landesregierung und Landkreise.

Von Sascha Priesemann