Corona: Wie steht Hannover zu einer Mundschutzpflicht?

Hannover

Am Montag hat der österreichische Kanzler Sebastian Kurz weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus angekündigt. Seit Mittwoch dürfen die Menschen in der Alpenrepublik nur noch mit einem Mund- und Nasenschutz in einem Supermarkt einkaufen gehen. Auch in Deutschland wird die Regelung diskutiert, die Stadt Jena ( Thüringen) hat die Maßnahme als erste deutsche Stadt umgesetzt. Doch wie stehen die Hannoveraner dazu?

Peter Nolte (57), Sozialpädagoge aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Nolte: „Ich nutze die Maske vor allem beim Bahnfahren. Ich weiß aber nicht, ob man die Menschen dazu zwingen kann. Gerade als Asthmatiker merke ich, dass damit nicht gut atmen kann.“

Florian Skyrde (22), Wirtschaftsingenieurwesen-Student aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Skyrde: „Für Risikopatienten ist es nicht schlecht, wenn alle Masken tragen. Bevor ich jedoch eine Maske trage, müssen erstmal welche zur Verfügung gestellt werden.“

Maria Wessels (18), Medizinstudentin aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Wessels: „Ich nutze meinen Schutz bereits beim Einkaufen. Der Vorteil ist, dass man sich durch die Maske nicht mehr an den Mund und die Nase fassen kann. Dennoch: Klinischer Mund- und Nasenschutz gehört in die Kliniken, es reichen auch selbstgenähte Masken für den Einkauf.“

Helga Dörnte (69), Rentnerin aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Dörnte: „Ich nutze noch keinen Mund- und Nasenschutz. Ich halte es dennoch für sinnvoll in den Lebensmittelmärkten. Dennoch halte ich es für schwer umsetzbar.“

Axel Hornig (40), Sozialarbeiter aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Hornig: „Ich fände eine Pflicht gut, weil wir uns gegenseitig schützen. Ich gehe mit meinem selbstgenähten Mund- und Nasenschutz einkaufen.“

Gundula Schröder (48), Verwaltungsfachangestellte aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Schröder: „Ich wäre dafür. Wenn etwas nicht explizit verboten wird, wird es weiter gemacht. Manche brauchen einfach die Ansage, da reicht ein Appell an die Vernunft nicht aus.“

Evelin Niepel (38), Maßschneiderin aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Niepel: „Ich halte es für sinnvoll, denn es gibt noch genug Menschen in den Supermärkten, die sich nicht an die Abstandsregeln halten.“

Werner Schossböck (37), Elektriker aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Schossbröck: „So, wie es bislang gehandhabt wird, ist es gut. Eine Schutzmaskenpflicht wäre für mich zu viel des Guten. Die Masken gehören in die Kliniken.“

Ehepaar Bernd Franke (75) und Heidi Pohler-Franke (69), Rentner aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Ehepaar Franke: „Wir sind für eine Maskenpflicht. Wir tragen bereits Masken. Zum Spazieren nehmen wir einen dünnen Mundschutz, zum Einkaufen tragen wir FFP-3-Masken. Wenn alle welche tragen würden, würde es das Infektionsrisiko weiter minimieren.“

lketa Manaj (48), Spielwaren-Verkäuferin aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Manaj: „Ich fände eine Pflicht gut. Meine ganze Familie trägt bereits Masken, wenn sie rausgehen. Es sollte jeder tun. Jeder muss auf seine Gesundheit achten.“

Michael Rützel (22), Orthopädieschuhmacher aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Rützel: „Ich fände es okay. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich etwas bringen würde. Bevor jeder eine Maske tragen soll, muss gewährleistet sein, dass der medizinische Sektor ausreichend versorgt ist.“

Gudrun Bartel (65), Lehrerin aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Bartel: „Ich stehe einer solchen Maßnahme offen gegenüber. Ich trage noch keine Maske, aber versuche den Schal vor den Mund zu nehmen.“

Hans Norden (73), Rentner aus Hannover. Quelle: Jens Strube

Norden: „Ich finde das gut. Aber warum nur auf Einkaufsmärkte begrenzen? Eine solche Pflicht sollte dann auch auf der Straße gelten.“

Von Jens Strube