Corona: Wie kleine Schneidereien die Hannoveraner jetzt mit Atemmasken versorgen

Hannover

Mundschutz – verzweifelt gesucht. In Hannover und im Umland wollen immer mehr Menschen zum Schutz vor Corona Atemmasken haben. Zu bekommen sind die Mund-Nase-Bedeckungen aber weder in Apotheken noch in Drogerien. Kleine Schneidereien haben sich nun auf die große Nachfrage eingestellt und bieten Stoffmasken an. Weil sie waschbar sind, können sie beliebig oft verwendet werden. Ob in der Südstadt, List, Oststadt oder in Gehrden – die Schneider haben verschiedene Modelle in vielen Designs im Sortiment.

Kommt im Zuge einer Lockerung der Corona-Beschränkungen die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften in der Region Hannover? Diese Frage stellen sich aktuell immer mehr Menschen. Und weil Otto Normalverbraucher keinesfalls Schutzkleidung tragen soll, die medizinischem Personal in Kliniken und Arztpraxen vorbehalten ist, sorgen die Schneider nun für sinnvolle Alternativen. Einer von ihnen ist Harun Erarslan. Ein Bekannter und eine Arbeitskollegin seiner Frau Fadime hatten den Schneidermeister aus Gehrden auf die Idee gebracht, nun Mundschutz zu nähen.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Harun Erarslan verwendet ein Schnittmuster aus dem Internet. Danach stellt er Masken für Erwachsene und Kinder her. Die für Frauen und Männer sind größer, berichtet er: „Dieser Mundschutz hat drei Falten. Die Masken für Kinder haben zwei Falten.“ Wer aber mehr Stoff vor dem Gesicht braucht oder längere (Gummiband-)Halterungen haben möchte, für den passt der Fachmann die Maske auch individuell an.

Mund-zu-Mund-Propaganda hilft

Kundin Ute Knigge hatte durch Mund-zu-Mund-Propaganda davon erfahren, dass der Gehrdener Schneidermeister die Stoffmasken anbietet. Sie kaufte gleich drei Stück bei Harun Erarslan. Ihr Urteil: „Sitzen top, sehen gut aus.“

Drei verschiedene Modelle zur Auswahl: Sardar Gul in seinem Nähstübchen an der Friesenstraße 55. Quelle: Mahrholz

Ganz ohne Schnittanleitungen tüftelte Sardar Gul in seinem Nähstübchen in der Oststadt. „Ich habe drei Wochen rumprobiert“, berichtet der 66-Jährige. Herausgekommen sind drei verschiedene Mundschutz-Modelle. Die verschiedenen Varianten seien notwendig, weil die Gesichter der Menschen unterschiedlich sind: „Manche haben eine längere Nase, andere breitere Wangenknochen.“ Sardar Gul arbeitet auf Wunsch sogar eine Art Draht in die Masken ein: Der soll Brillenträgern einen besseren Sitz um die Nasenwurzel herum garantieren.

Mundschutz: Seyfullah Aytekin zeigt eine der Varianten, die er in seiner Änderungsschneiderei an der Sedanstraße 43 anbietet. Quelle: Mahrholz

Wegen der Corona-Krise ist in vielen Schneidereien ein Teil der Arbeit weggebrochen. Dass nun Stoffmasken so gefragt sind, hilft den Geschäften finanziell zumindest ein bisschen über die schwierige Zeit hinweg. Darüber ist Seyfullah Aytekin froh: „Es läuft gut“, so der Chef der Änderungsschneiderei Sedan43 in der List. Auch er hat verschiedene Modelle im Angebot. Darunter ist eine Maske, in der sich zum zusätzlichen Schutz vor Infektionen ein Taschentuch einlegen lässt.

Ursula Machunsky hat verschiedene Masken auf Vorrat genäht und fertigt in ihrem Änderungsatelier an der Sallstraße 25 auch Mundschutz auf Bestellung an. Quelle: Mahrholz

„Mundschutz-Masken hier erhältlich“, damit wirbt Ursula Machunsky im Schaufenster ihres Geschäfts „Uschis Änderungsatelier“ in der Südstadt. Die Schneiderin hat einige Varianten vorrätig im Laden. Ansonsten fertigt sie den Mundschutz nach Wunsch der Kunden an. Die neue Ware ist gefragt: „Der Markt ist da“, sagt sie. Hanna Glaser ist eine ihrer Kundinnen. Wochenlang hatte die Garbsenerin zuvor nach Masken gesucht – bis zwei Männer auf der Straße, die selbst die Bedeckungen trugen, ihr den Tipp gaben, es mal bei Ursula Machunsky zu versuchen.

Lesen Sie auch:

Von Britta Mahrholz