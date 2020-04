Corona: Wie kann der Kita-Neustart gelingen?

Hannover

Die Kindertagesstätten sollen schrittweise und „behutsam“ wieder geöffnet werden. Darauf haben sich die Familienminister des Bundes und der Länder am späten Dienstagabend verständigt. Geplant ist eine Öffnung in vier Stufen von der Notbetreuung über eine erweiterte Notbetreuung und einen eingeschränkten Regelbetrieb bis zum vollständigen Regelbetrieb. Konkrete Fristen wurden nicht beschlossen. Der Grundsatzbeschluss der Familienminister soll in das Spitzengespräch von Bund und Ländern am 30. April einfließen.

Der bildungspolitische Sprecher der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion, Stefan Politze, begrüßt diesen Schritt: „Wir dürfen Eltern und Erziehungsberechtigte nicht über Gebühr belasten.“ Dennoch müssten alle Lockerungen stets vor dem Hintergrund aktueller Infektionsentwicklungen sorgsam abgewogen werden. Der Gesundheitsschutz und das Kindeswohl seien die wichtigsten Kriterien in dieser Debatte.

Anzeige

Eltern brauchen Entlastung, Kinder soziale Kontakte

Die Corona-Pandemie fordere allen Bürgern immense Anstrengungen ab, doch besonders hart seien dabei nun Eltern und Erziehungsberechtigte, die derzeit entweder im Homeoffice den Spagat aus Kinderbetreuung und Arbeitspensum ableisten oder wie gewohnt zur Arbeit fahren müssen. Politze weiter: „Daher benötigen Eltern eine Perspektive, wie der schrittweise Weg zur Öffnung der Kindertagesbetreuung erfolgen kann.“ Zudem bräuchten Kinder, gerade in jungen Jahren, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, ebenso wie Bewegung und Förderung. Um den derzeitigen Ist-Zustand sowohl für Kinder als auch Eltern zu verbessern, brauche es ein Modell der schrittweisen Öffnung.

Weitere NP+ Artikel

Bisher habe die Wirkung des Lockdown auf Kinder in den Beratungen von Bund und Ländern nur eine untergeordnete Rolle gespielt, kritisierte NRW-Familienminister Joachim Stamp ( FDP). Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben die Federführung bei der Kita-Öffnung inne. Inzwischen forderte auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD), dass jedes Kind sobald wie möglich wieder seine Kita besuchen können sollte. „Die Familien erwarten nun zeitnah konkretere Aussagen darüber, wann die nächsten Schritte erfolgen können.“ Vorrang hätten Kinder, die besondere Hilfestellung brauchen. „Aber auch für alle anderen muss es eine Perspektive geben.“

Welcher Kinder sollen zuerst in die Kitas zurückkehren?

Auch Politze teilt diese Meinung: „Gerade Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aus prekären oder beengten Familien- und Wohnverhältnissen und nicht zuletzt Kinder, die an der Schwelle zum Schulübergang stehen, sollten bei einer schrittweisen Kita-Öffnung vordringlich berücksichtigt werden.“ Gefolgt von Kindern, deren Eltern alleinerziehend sind, ein Handicap haben oder in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

„Ein kleines Maß soziale Kontakte“

Ebenso brauche es einen Plan für die Kinder, die nicht von der stufenweise Kita-Öffnung profitieren werden, so Politze. Auch sie bräuchten „ein kleines Maß sozialer Kontakte in Form von selbstständig organisierter Kinderbetreuung von bis zu fünf Kindern“. Genau diese Idee der alternativen Kinderbetreuung hatte in der vergangenen Woche Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vorgestellt. „Damit werden nicht nur die Eltern entlastet, sondern es werden auch mehr Kindern wieder soziale Kontakte ermöglicht“, so Politze.

Von Britta Lüers