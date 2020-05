Hygiene an Schulen: Wer ist verantwortlich?

Hannover

Weil immer mehr Kinder zum Unterricht in die Schulen zurückkehren, warnen die sechs Bildungsverbände im Land vor einem steigenden Infektionsrisiko. Der Landeselternrat, Landesschülerrat, der Verband niedersächsischer Lehrkräfte, der Verband Bildung und Erziehung, der Philologenverband und die Gewerkschaft GEW fordern daher mehr Personal an Schulen.

Hygiene : Besonders jüngere Schüler brauchen dabei Hilfe

In einer gemeinsamen Erklärung der Verbände heißt es: „Vor allem die jüngeren Schuljahrgänge und die Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf brauchen mehr Anleitung und Betreuung beim Einhalten der Hygieneschutzbestimmungen.“ Es sei daher unumgänglich, „dass die Schulen für die Dauer der notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des Infektionsschutzes, personell unterstützt werden, sowohl bei der Aufsicht der Schüler als auch für notwendige Zwischenreinigungen im Verlauf des Unterrichtsbetriebs“.

„Jetzt ist das Land in der Pflicht!“

Bereits jetzt würden ausreichend Lehrkräfte für den Präsenzunterricht fehlen, heißt es weiter. Doch offenbar fühlen sich Schulträger und Gesundheitsämter nicht verantwortlich, weiteres Personal und Schutzausrüstung zu stellen, sondern würden lediglich auf den Hygieneplan des Kultusministeriums verweisen. Das hätten Nachfragen von Elterngremien ergeben. „Jetzt ist das Land in der Pflicht. Hygiene- und Infektionsschutz an Schulen darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein“, schreiben die Verbände. Entweder müsse der Plan erweitert werden oder die erforderlichen Anpassungen in den Regionen eigenverantwortlich umgesetzt werden. Es dürfe jedenfalls nicht in die Verantwortung der Schulen gelegt werden.

Einzelne Schulen in Hannover haben Hygienehelfer

Doch bisher gibt es im niedersächsischen Kultusministerium keine Pläne, weiteres Personal im großen Stil in kurzer Zeit einzustellen. Die sei nicht möglich, heißt es. Vereinzelt haben Schulen in Hannover von der Stadt eine Hygienehelferin zugeteilt bekommen, etwa an der Grundschule Großbuchholzer Kirchweg. Diese übernimmt unter anderem die Aufsicht an den Toiletten, damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig hineingehen.

