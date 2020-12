Was in der Corona-Pandemie an Niedersachsens Schulen erlaubt und verboten ist, wird grundsätzlich von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vorgegeben. Bei der Frage der Klassenfahrten, die bisher in Szenario A noch erlaubt sind, will der Minister jedoch von Verboten nichts wissen.