Corona: Warum jetzt alle einen Hund haben wollen

Perry ist mit Doreen, Stuart und Kate Williams am Kronsberg unterwegs. Der Segugio-Mischling zieht an der orangefarbenen Leine. Wenn ein Fahrradfahrer vorbeikommt, schreckt Perry ängstlich zurück. „Das wird aber von Tag zu Tag besser“, sagt Dorren Williams. Ihre Familie hat Perry von der Hundehilfe Toskana adoptiert – die hat den einjährigen Angsthund im Oktober vermittelt.

In Zeiten der Corona-Pandemie schaffen sich Familien vermehrt Hunde oder andere Haustiere an: „Von Züchtern wissen wir, dass die Nachfrage sehr groß ist und Tierärzte haben berichtet, dass sie deutlich mehr Welpen behandeln“, sagt Ute Possekel (52), stellvertretende Leiterin des Tierschutzvereins Hannover. Bisher habe es im Tierheim Hannover allerdings noch nicht mehr Abgabetiere gegeben: „Das kann natürlich noch kommen. Es gibt schon die Befürchtung vor einer Welle an Abgabetieren, wenn der Lockdown vorbei ist“, erzählt Possekel. Ihre Hoffnung sei jedoch, dass sich die Regelung aus dem Home Office zu arbeiten, bei Unternehmen etabliere und Familien deshalb auch nach der Corona-Pandemie Zeit für ihre neuen Haustiere haben.

Auch die Hundehilfe Toskana wird derzeit regelrecht mit Anfragen bombardiert: „Es ist momentan unglaublich anstrengend, weil wir sehr viele Spontananfragen bekommen, die offensichtlich aus einem Sehnsuchtsgefühl oder aus einer Langeweile heraus gestellt werden“, berichtet Diana Vogt von der Hundehilfe Toskana. So viel Zulauf wie seit des derzeitigen Lockdowns habe die Hundehilfe Toskana noch nie erlebt: „Viele Leute denken allerdings nur an sich und nicht an die Bedürfnisse des Tieres“, findet Vogt. Was oftmals nicht beachtet werde, ist, dass ein Hund viel Platz und viel Aufmerksamkeit brauche – auch wenn die Corona-Pandemie überstanden sei: „Denn den Interessenten muss klar sein, dass sie sich über viele Jahre an das Tier binden und Verantwortung für ein sensibles Lebewesen übernehmen“, so Vogt.

Die Tierschutzvereine alarmiert die vermehrte Anschaffung von Hunden: „Nicht vergessen: der Hund ist auch dann noch da, wenn ihr alle wieder in den Urlaub fahren wollt und wenn euer Homeoffice vorbei ist“, schreibt etwa die Tierhilfe Snoopy, die Hunde aus Kroatien vermittelt.

Die Entscheidung einen Hund anzuschaffen, war für Dorren Williams, ihren Ehemann Stuart und Tochter Kate wohl überlegt: „Perry ist kein sogenannter Corona-Hund. Wir haben schon vor zwei Jahren den Wunsch entwickelt, unsere Familie um einen Hund zu erweitern“, sagt Doreen Williams und lacht. Bei Spaziergängen werde sie oftmals angesprochen und gleich nach der Begrüßung von anderen Hundehaltern gefragt, ob sich ihre Familie auch einen Corona-Hund angeschafft hätte: „Wenn überhaupt, dann ist Perry ein Rentner-Hund“ sagt Doreen Williams. Ihr Ehemann Stuart gehe in absehbarer Zeit in Rente und habe dann besonders viel Zeit für Perry.

„Die Anschaffung eines Tieres muss langfristig betrachtet werden“

Viel Zeit für einen Hund zu haben und sich die Entscheidung gut zu überlegen, ist laut Kressen Thomsen vom Tierbedarfs- und Tierfutterhandel „Das Futterhaus“ essentiell: „Wir unterstützen keine spontanen Tierkäufe und legen deshalb großen Wert auf eine umfassende Beratung.“ Die Anschaffung eines Tieres müsse immer wohl überlegt sein und langfristig betrachtet werden.

„Wir waren sofort in Perry verliebt“

Als der Wunsch nach einem Hund vor zwei Jahren feststand, habe Familie Williams es zunächst über einen Züchter versucht: „Aber das war eine schreckliche Erfahrung“, berichtet Williams. Schnell hätte sich der Eindruck ergeben, dass die jungen Muttertiere schon einige Würfe zur Welt gebracht hätten: „Das fühlte sich nicht richtig an“, so Williams. Also stand fest, dass Doreen, Stuart und Kate Williams einen Hund aus einem Tierheim aufnehmen würden: „Auf Facebook fiel uns dann Perry über die Seite der Hundehilfe Toskana vor die Füße und wir waren sofort verliebt.“

Bekommt viel Aufmerksamkeit: Doreen, Stuart und Kate Williams gehen täglich mit Perry am Kronsberg spazieren. Quelle: Dröse

Die Posts der Toskana Hundehilfe erzählen die Geschichte des Tieres und zeigen Fotos. „Natürlich hat uns das Gesicht von Perry gefallen, aber auch der Charakter und sein Wesen haben uns verzaubert“, erinnert sich Doreen Williams. Im Juli vergangenen Jahres hat die Familie sich um die Vermittlung bemüht. Im Oktober kam Perry aus der Toskana angereist.

Hat ein neues Zuhause gefunden: Vor dem Kamin bei Familie Williams lässt es sich Angsthund Perry gut gehen. Quelle: privat

Perry hatte vor der Vermittlung auf der Straße gelebt, war abgemagert und verängstigt. „Ich hatte es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, einen Hund zu adoptieren“, sagt Doreen Williams. Denn: Perry hat vor vielem Angst. In den ersten Monaten erschreckt er sich beim Spaziergang vor Joggern und vor Fahrrädern. Zuhause hört er nicht auf zu bellen, wenn die Küchenmaschine, der Drucker oder der Staubsauger benutzt werden. „Viele Bekannte halten uns für irre, weil es doch sehr aufwendig und kompliziert ist, einen Angsthund zu halten“, sagt Doreen Williams. Dennoch sei die Adoption von Perry die richtige Entscheidung gewesen: „Wir wachsen jeden Tag als Familie an unseren Aufgaben und lernen richtig mit Perry umzugehen“, so Doreen Williams. Fest steht: Der Hund brauche eine gute Erziehung und die Haltung eines Hundes sei somit zeitaufwendig.

150 Katzen, 80 Hunde und 100 Kleintiere im Tierheim freuen sich auf langfristiges Zuhause

„Das Futterhaus“ hat in den vergangenen Monaten einen positiven Trend festgestellt: „Der Verkauf von Zubehör hat in unseren Märkten eine größere Rolle gespielt, da viele Tierhalter in der Pandemie die Zeit nutzen, um sich intensiver mit ihrem Tier auseinanderzusetzen“, so Thomsen.

Laut Tierheim Hannover läuft die Vermittlung von Tieren trotz Corona-Lockdown weiterhin gut: „Wir haben die Abläufe umstrukturiert und damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Ute Possekel. Interessenten müssen jetzt zuerst einen Fragebogen online ausfüllen und das Tierheim schlägt dann Tiere vor, die passen könnten: „Dadurch können wir sicherstellen, dass das Wesen des Tieres gut zu dem jeweiligen Interessenten passt.“ Vor der Corona-Pandemie seien richtige Besucherströme ins Tierheim gekommen und hätten Tiere mitgenommen, die ihnen ausschließlich wegen der Optik gefallen hätten. Aktuell gibt es im Tierheim Hannover rund 150 Katzen, rund 80 Hunde und etwa 100 Kleintiere zu vermitteln – und die freuen sich auf ein langfristiges, neues Zuhause.

Machen gemeinsam Yoga: Perry entspannt zusammen mit Doreen Williams auf der Yoga-Matte. Quelle: privat

Perry hat sein neues Zuhause bei Familie Williams gefunden. Dort bekommt er regelmäßig Trainingseinheiten mit einem Hundetrainer, um seine Angst abzubauen. Was Perry ansonsten brauche, sei Erziehung, viel Aufmerksamkeit und Liebe: „Und das kriegt Perry bei uns selbstverständlich über die Corona-Pandemie hinaus“, betont Doreen Williams.

