Hannover

Warnstufe 1 für die Region Hannover – aber ändern tut sich vorerst nichts. Die 7-Tage-Inzidenz sank zwar an diesem Freitag laut Robert Koch-Institut von 100,1 auf 90,2, bleibt damit aber weiterhin über dem Schwellenwert von 35 für die Warnstufe 1. Auch die Intensivbetten-Belegung mit Covid-19-Kranken sank niedersachsenweit leicht auf 5,3 Prozent der Gesamtkapazität, nach 5,5 Prozent am Vortag. Damit bleibt in dieser Kategorie der Schwellenwert von 5 Prozent für die erste Warnstufe den fünften Tag in Folge überschritten. Laut derzeit geltender Corona-Verordnung müsste die Region Hannover eine Allgemeinverfügung zur Feststellung der Warnstufe 1 veröffentlichen, wenn zwei der drei Schwellenwerte überschritten sind.

Das passiert allerdings nicht, wie die Region am Freitagmittag mitteilte. „Nach Absprache mit dem niedersächsischen Sozialministerium haben wir davon abgesehen“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau in einem Video. Der Grund: Die neue Corona-Verordnung und entsprechende Regeln werden derzeit überarbeitet und sollen Mitte kommender Woche in Kraft treten.

Da die Region Hannover schon seit einiger Zeit über der Inzidenz von 50 liegt, greift zudem schon die 3G-Regel, die ebenfalls in der Warnstufe 1 gilt. Dann sind zum Beispiel Innengastronomie, Friseure oder Fitnessstudios in der Regel nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete zugänglich. Große Änderungen hätte es daher für die Bürgerinnen und Bürger nicht gegeben, aber man wolle „nicht noch mehr Irritationen schaffen“.

„Wir glauben deshalb, dass es sinnvoller ist, die neue Verordnung abzuwarten, dann zu gucken, wie die Entwicklungen sind und gegebenenfalls die dort geregelten Schritte einzuleiten“, so Jagau weiter.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich erneut etwas abgeschwächt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag im Landesdurchschnitt bei 61,8 - so viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an. Am Donnerstag hatte der Wert bei 65,6 gelegen. Die Inzidenz der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Niedersachsen stagnierte bei 4,7.

Auch bundesweit ist die Entwicklung der Neuinfektionen leicht rückläufig. Allerdings sind Experten skeptisch und verweisen auf das letzte Jahr, als die Zahlen um diese Zeit ebenfalls stagnierten oder sanken, aber dann zum Herbst hin wieder stark stiegen.

Von NP