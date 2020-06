Corona-Warn-App: Was gut an ihr ist – und warum sie floppen könnte

Hannover

Langer Anlauf, jetzt endlich draußen: Seit Dienstag ist die offizielle deutsche Corona-Warn-App zum Download bereit. Doch was taugt das Programm im Kampf gegen die Pandemie? Die NP fragte bei Experten Patrick Bellmer vom Computermagazin c’t aus Hannover nach. Seine Ersteinschätzung: Die App kann nützlich sein, doch ein paar Hindernisse gibt es auch. Diese sollten Nutzer kennen.

Die größte Sorge von Fachleuten und Bürgern galt im Vorfeld dem Datenschutz und den Sicherheitslücken. „Die sicherheitsrelevanten Lücken haben die Entwickler noch rechtzeitig rausgenommen“, lobt Fachredakteur Bellmer. Ein Beispiel: Infizierte sollen sich in der App als erkrankt melden. Dazu brauchen sie die offizielle Bestätigung eines Labors oder Gesundheitsamtes per QR-Code – oder einer TAN, die man per Hotline erhält. Letztere konnte zuvor relativ leicht von Hackern generiert, also gehackt werden. „Diese Sicherheitslücke konnte noch geschlossen werden“, so der Experte.

„Datenschutz nicht gefährdet“

Den Datenschutz sieht Bellmer durch die App nicht angetastet. „Man muss zum Beispiel weder Name noch Adresse angeben.“ Allen Zugriffen – etwa auf Kamera oder andere Funktionen – muss der Nutzer ausdrücklich zustimmen, die App fragt immer. „Etwas irreführend ist in diesem Zusammenhang, dass bei Android-Geräten die Freigabe für den Standort erteilt werden muss. Die App greift aber gar nicht auf das GPS zu, erkennt den Standort nicht. Per Bluetooth wird lediglich grob die Entfernung zu anderen Geräten gemessen.“

Das Bluetooth muss für die App aber in jedem Fall aktiviert sein. Trotz dieser Dauerschaltung läuft es nur in Intervallen und das Gerät bleibt unsichtbar für andere. Bellmer befürchtet weder Sicherheitslücken noch eine Strahlungsbelastung. „Da sind Bluetooth-Kopfhörer gefährlicher.“

Vorsicht vor Verwechslungen mit Datenklau-Apps

Eine gewisse Gefahr droht eher vor dem Herunterladen der App: Im Playstore oder App-Store sind noch zahlreiche Apps mit ähnlichen Namen zu finden. „Bei manchen hatte ich den Eindruck, es gab sie nur zum Datenabgreifen“, warnt Bellmer. Also Augen auf: Da es mehrere „ Corona Apps“ auf dem Markt gibt, sollten Nutzer auf die Nennung des Robert Koch-Instituts achten. Am einfachsten lässt sich die App in den Stores finden, wenn nach „ Corona Warn App“ gesucht wird. Sie ist zudem kostenlos.

Für Verwunderung sorgte bei Android-Nutzern, dass sie den Playstore am Dienstag mehrfach neu starten mussten, um die App zu finden. „Das nenne ich aber eher geringe Anlaufschwierigkeiten“, so der Experte.

„Extrem vorbildlich in Sachen Transparenz“

Bellmer selbst hat die App bereits getestet und ist voll des Lobes: „Sie ist wirklich sehr einfach beschrieben – für eine App, die so viel Technik beinhaltet, etwa in Sachen Verschlüsselung, und unter Beteiligung mehrerer Firmen ist das bemerkenswert.“ Auch in Sachen Datenschutz sei die Anwendung herausragend: „Es wurde extrem auf Transparenz geachtet, man kann Daten löschen – all das ist extrem vorbildlich“, so der Experte. „Man merkt, das von offizieller Seite viel Wert darauf gelegt wurde.“

Ob die Warn-App die Erwartungen aber erfüllt, bleibt abzuwarten. Laut einer Studie aus Oxford hieß es zunächst, etwa 60 Prozent eines Landes müssten sie nutzen, damit sie funktioniert und engmaschig genug ist. „Das wird schwierig zu schaffen sein“, glaubt Bellmann. „Weil in Deutschland nach seriösen Schätzungen rund 50 Millionen Handys in Gebrauch sind. Manche Bürger haben zwei Handys – privat und dienstlich, ältere Senioren und Kleinkinder haben gar kein Handy. Dazu kommen Menschen, die die App ablehnen und andere, deren Handy zu alt ist“.

Erwartungen nicht zu hoch schrauben

Ist die App aus diesem Grund also zwecklos? Nein, so Bellmer. „Seriöse Schätzungen gehen inzwischen davon aus, dass es reicht, wenn etwa 30 Prozent der Bewohner mitmachen.“ Das sei zu schaffen: „Ich glaube, dass 40 bis 50 Prozent der Menschen mitmachen.

Zu hoch sollte man die Erwartungen aber nicht schrauben. Denn in anderen Ländern floppte das Programm bereits: „In Australien, wo eine Warn-App seit April läuft, wurde gerade mal ein Infizierter über das Handy gemeldet.“ Zudem funktioniert die deutsche App – da sie über einen deutschen Server läuft – nicht im Ausland. Bellmer: „Zur anstehenden Urlaubssaison ist das natürlich suboptimal.“

Von Simon Polreich