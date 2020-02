Mitarbeiter der MHH solidarisieren sich mit dem gefeuerten MHH-Vizepräsidenten Andeas Tecklenburg und bemängeln, dass ihr Klinikum mitten in der Coronakrise ohne eine wichtige Führungskraft auskommen muss. Unterdessen ist in Montenegro ein Mann verhaftet worden, der an dem Anschlag auf Igor K. (35) beteiligt gewesen sein soll. Die Behandlung von Igor K. an der MHH musste mit einem massiven Polizeiaufgebot geschützt werden.