Hannover

Die Region zieht ihre Lehren aus der Impfpanne im Zoo Hannover: Ab dem 24. Januar sollen nur noch Kinder und Jugendliche im Regenwald-Panorama gegen das Corona-Virus geimpft werden. „Unser Ziel ist, die größtmögliche Sicherheit zu schaffen. Eine Verwechslung des Impfstoffs muss vermieden werden“, sagt Regionspräsident Steffen Krach.

Zusätzliche Impfstraße

„Die Region Hannover setzt künftig auf eine strikte Trennung der Impfangebote für Kinder und für Erwachsene“, heißt es in einer Mitteilung. Konkret bedeutet dies, dass ab Montag, 24. Januar nur noch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren die Spritze gegen Covid-19 bekommen.

Und damit Eltern mit mehreren Kindern in unterschiedlichen Altersstufen nicht zu verschiedenen Impfzentren fahren müssen, soll darüber hinaus separat in Räumlichkeiten in der Nähe des Zoo-Eingangs eine neue Impfstraße eingerichtet werden, in der Zwölf- bis 17-Jährige geimpft werden sollen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Ernst-August-Galerie werden ab dem 24. Januar nur noch Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene geimpft.

Maßnahmenkatalog für erhöhten Sicherheitsstandard

Bereits gebuchte Termine für den Zeitraum ab dem 24. Januar werden auf den jeweils anderen Ort umgebucht. „Wir haben geprüft, ob ein Wechsel schon vorher möglich ist“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. „Weil die Umbuchungen Zeit brauchen und wir die Menschen ja auch darüber informieren müssen, ist das praktisch aber nicht durchführbar.“

Und weil bis dahin ja auch noch zweieinhalb Wochen hin, hat die Region Hannover einen Maßnahmenkatalog für erhöhte Sicherheitsstandards erarbeitet. Dort heißt es unter anderem, dass in der Personalplanung und im Personaleinsatz in allen Arbeitsschritten Impfungen für Kinder und für Erwachsene strikt getrennt werden sollen. Dass für alle Bereiche das Vier-Augen-Prinzip gilt, dass die Impfstoffe in unterschiedlichen Kühlschränken und auch die Spritzen räumlich voneinander getrennt gelagert und unterschiedlich farblich gekennzeichnet werden sollen.

Kein erhöhtes Absageverhalten

Ferner sollen die Aufkleber der Impfstoffe getrennt voneinander aufbewahrt und einer täglichen Inventur unterzogen sowie die Laufwege für Kinder- und Erwachsenenimpfungen farblich unterschiedlich markiert werden.

Zu einem erhöhte Absageverhalten hat die Impfpanne indes nicht geführt. Die Region Hannover teilte dazu am Mittwoch auf Twitter mit, dass schon einen Tag nach der Impfpanne, also am 4. Januar, „nahezu alle gebuchten Termine für Kinderimpfungen wahrgenommen“ worden seien, „ein erhöhtes Absageverhalten gab es nicht“. Insgesamt hätten sich am Dienstag „404 Kinder am Zoo impfen lassen“.

Von ch