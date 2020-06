Hannover

Seit mehr als drei Monaten bestimmt die Corona-Krise die Art wie wir leben, arbeiten, konsumieren. Seit Beginn der Pandemie spricht die NP regelmäßig mit einigen kleinen und mittelständischen Betrieben darüber, wie sie die Situation bewältigen – und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Schwierig ist die Lage für alle: Bei manchen läuft das Geschäft langsam wieder an, bei anderen herrscht noch immer Stillstand.

„Deprimierend, was passiert“

Andreas Hüttmann beispielsweise hat das Jahr 2020 schon komplett abgeschrieben. Hüttmann ist Chef einer Holding mit sieben Firmen (83 Mitarbeiter, 150 Aushilfen) in der Region Hannover, zu der unter anderem das bekannte Catering- und Eventunternehmen Partylöwe und das Schloss Herrenhausen gehören. Seit Anfang März ist jeder Auftrag storniert worden, mehr als 800 Absagen sammelte er, seine Umsatzeinbußen liegen im siebenstelligen Bereich, alle Beschäftigten sind zu hundert Prozent in Kurzarbeit. Bis April 2021 rechnet nicht mit nennenswerten Aufträgen und Umsätzen. Seine Branche sei wie das Messe- und Konzertgeschäft „völlig zum Erliegen“ gekommen. „Es gibt keine Aufträge“, klagt er. „Das ist deprimierend, was gerade passiert.“

Unübersichtliche Regelungen

Besonders nerve das bundesweite Regelwirrwarr, das auch die Kunden irritiere, berichtet der Unternehmer. In Mecklenburg-Vorpommern sei es wieder erlaubt, Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen durchzuführen, in Thüringen seien alle Hygienebeschränkungen aufgehoben, in Niedersachsen dürften sich zwar bis zu 50 Personen etwa bei Hochzeiten treffen – aber nicht miteinander feiern. „Bei dieser Verunsicherung bleiben die Kunden natürlich weg“, so Hüttmann. Er könne auch nicht verstehen, warum es erlaubt sei, dass tausende Menschen gemeinsam demonstrieren oder Touristen stundenlang Seite an Seite in Flugzeugen sitzen dürfen, aber er nicht mal einen Empfang ausrichten kann.

Zehn Jahre für Corona arbeiten

Der Blick in die Zukunft fällt bei ihm auch so düster aus, weil seine Unternehmen weitestgehend durch das Raster staatlicher Zuschüssen und Kredite fallen. Weder die Hilfsprogramme der Stadt noch die Zuschüsse oder Kredite der N-Bank würden ihm nutzen, alle Anträge seien abgelehnt worden. Auch mit der Arbeitsagentur und dem Kurzarbeitergeld gab es Probleme, er musste sogar den Anwalt einschalten, weil seine Anträge verschütt gegangen waren. Wenigstens, so berichtet Hüttmann, halte seine Hausbank weiter zu ihm. Nun müsse er vermutlich bis zum Jahresende einen Kreditantrag bei der KfW stellen, sonst reicht das Geld nicht mehr. „Vermutlich werden wir die nächsten zehn Jahre für die Schulden der Corona-Krise arbeiten“, sagt er ernüchtert. „Die Zukunftsaussichten sind mangelhaft.“

„Hochgradig unbefriedigend“

Düster sieht es auch in der Agentur der Brüder Scherrer aus, die mit drei Mitarbeitern Werbe- und Kommunikationsmittel für Mittelständler gestalten und produzieren. In den vergangenen Wochen hatten sie ausstehende Aufträge abgearbeitet, nun herrscht Flaute, Besserung sei nicht in Sicht: „Angekündigte Aufträge werden immer wieder verschoben“, so Dirk und Frank Scherrer. Die aktuelle Auftragssituation sei „hochgradig unbefriedigend“. Mindestens bis August rechnen sie noch mit einem „extrem schwachen“ Geschäft, ab September sei möglicherweise mit einer leichten Belebung zu rechnen. Für 2021 planen sie mit 75 Prozent der durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahre. Liqudititätszuschüsse haben sie nicht erhalten. Immerhin: Der Liquiditäts-Kredit der N-Bank wurde dieser Tage ausgezahlt, von der Beantragung bis zur Auszahlung dauerte es nur drei Wochen. Der Kredit sei ein gutes Produkt, habe aber den Haken, den alle Kredite haben: Man müsse ihn zurückzahlen. Das sei unter den aktuellen Umständen aber nur schwer umzusetzen, so die Brüder Scherrer. Auch das Finanzamt zeigte sich kulant bei Stundungs- und Herabsetzungsanträgen, die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur sei ebenfalls „sehr positiv“ gewesen. Sie wünschen sich von der Politik nun die Möglichkeit, die Gewinne von 2019 mit den Verlusten von 2020 verrechnen zu können, weitere Steuerhilfen für den Mittelstand wären wichtig. Ansonsten, so fürchten sie, werde die „zweite Welle, von der wir alle hören, die Pleitewelle sein“.

Maskenverkauf eingebrochen

Eigentlich war Dirk Wolf vor einigen Wochen noch ziemlich optimistisch beim Blick in die Zukunft: Seinen 60. Geburtstag im August wollte er mit einer richtigen Sause und vielen Freunden feiern, auch das Geschäft mit selbstgenähten Masken, das er in seiner Firma zwischenzeitlich aufgezogen hatte, lief erfreulich. Doch seit Anfang Mai ist der Maskenverkauf, der seinem Lettershop Skriptura (produziert personalisierte Werbung und Einladungen) in der größten Not ein wenig Umsatz brachte, innerhalb von Tagen „völlig zum Stillstand gekommen“, wie Wolf betrübt feststellt. Nach einer „unglaublich starken Woche“ war er noch mal Stoffe kaufen – und die Nachfrage war weg. Drei- bis viertausend Masken könnten er und seine rund zwei Dutzend Mitarbeiter noch nähen, allein, keiner will sie haben.

„Nur Zuschüsse können helfen“

Er hofft, dass durch das jüngste Konjunkturpaket der Bundesregierung langsam Schwung in sein Kerngeschäft kommt. „Wir sind optimistisch, das unser Geschäft, die Werbung, wieder verhalten anlaufen wird“, sagt er. Das sei auch dringend notwendig, im April und Mai verzeichnete er jeweils einen hohen fünfstelligen Verlust, aufs ganze Jahr hat Wolf sich bereits von schwarzen Zahlen verabschiedet. Einen Zuschuss von der Stadt Hannover hat er bekommen. Wegen seines Antrags auf Soforthilfe bei der NBank hat er mittlerweile seine Landtagsabgeordnete eingeschaltet, weil sich die Förderbank tot stellt – weder wurde das Geld überwiesen, noch irgendwie auf den Antrag oder Anrufe reagiert, trotz mehrfacher Nachfrage. Kredite will er nicht aufnehmen, die Rückzahlung sei nicht zu leisten. „Weiterhin können nur Zuschüsse helfen“, ist er überzeugt, die das Anspringen der Konjunktur unterstützen. „Dann benötigen wir keine Almosen, sondern können unser Geld selbst verdienen“, glaubt Wolf. Die Feier zu seinem 60. Geburtstag musste er absagen.

Geschäft läuft langsam wieder an

Bei Antonio Esmail und seiner Firma novum!Werbemedien (25 Mitarbeiter) läuft das Geschäft seit Ende Mai wieder an. Einzelhandel, Gastronomie und Fitness-Studios hätten in Hannover geöffnet, also lohne es sich wieder, Werbematerial und Gratispostkarten zu verteilen. Allerdings sei man noch „sehr weit entfernt vom Normalzustand“ und fahre die Plakatrahmen und Stationen nur 14-täglich an, statt einmal wöchentlich. Solange Bäder und Fitness-Studios nicht in allen Bundesländern wieder geöffnet hätten, „werden wir kaum größere Kampagnen“ umsetzen können. Trotz einiger Lichtblicke sei die Auftragslage also momentan „sehr überschaubar“, berichtet Esmail.

Rote Zahlen

Die beantragten Soforthilfen von Bund und Land seien bewilligt und ausgezahlt worden, deckten allerdings zusammen nur ungefähr die Hälfte der monatlichen Fixkosten (ohne Löhne und Gehälter) ab, klagt er. Um die Corona-Krise zu überstehen, habe er auch den Liquditätskredit der N-Bank und den Kfw-Schnellkredit beantragt, beide wurden bewilligt. Er möchte das aufgenommene Kapital aber „so wenig wie möglich in Anspruch nehmen“, um uns „perspektivisch nicht über Jahre mit der Rückzahlung zu belasten“. Auch Esmail ist ziemlich sicher, nach dem „Totalausfall des zweiten Quartals“, dem sehr schwachen dritten und einem überschaubaren vierten Quartal am Ende des Jahres in den roten Zahlen zu stecken. Positiv bewertet er die Kurzarbeiterregelung, die es der Firma überhaupt ermöglicht habe zu überleben. Bisher habe man niemanden entlassen müssen und das solle auch so bleiben, so Esmail. Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit lobt er als „freundlich, unbürokratisch und schnell“, alles habe einwandfrei funktioniert – ebenso wie die Rückerstattung von Steuervorauszahlungen.

„Kann nicht in die Zukunft gucken“

Auch Roger Prinz, Miteigentümer des Bistros Ron & Roger’s auf dem Engelbosteler Damm, findet lobende Worte für die Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden. Egal ob Finanzamt, Arbeitsagentur, Stadt Hannover oder NBank: „Ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht, alle waren sehr freundlich und hilfsbereit.“ Auf seinen kleinen Gastro-Betrieb (fünf Mitarbeiter inklusive Chefs) hätten die angebotenen Liquiditätshilfen und Kredite genau gepasst, ob das allerdings langfristig ausreicht, könne er nicht sagen. „Ich kann nicht in die Zukunft gucken, keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Was mach ich, wenn eine zweite Welle kommt?“ Es gebe auch niemanden, der seine 70.000 Euro Verlust, die er während des Lockdown angehäuft habe, ersetze. Deswegen würde er sich wünschen, dass man die Kredite gar nicht oder nur teilweise zurückzahlen müsse, „wie so eine Art Bafög“.

60 Prozent des Vor-Corona-Umsatzes

Immerhin, so freut sich Prinz, könne er wieder seine normalen Öffnungszeiten anbieten. Nach einem miesen März, einem sehr bescheidenen April und einer leichten Verbesserung im Mai dürfte er im Juni 60 Prozent des Vor-Corona-Umsatzes erreichen. Bereits Ende März habe er das To-Go-Geschäft gestartet, mit dem der Betrieb über Wasser gehalten werden konnte. „Wir kämpfen uns von Woche zu Woche. Unser Vorteil ist, dass wir ein tolles Team sind.“ Kostendeckend könne er derzeit arbeiten, weil er sich selbst kein Gehalt auszahle, sondern Arbeitslosengeld II für Unternehmer bekommt.

Messegeschäft komplett weggebrochen

Hartmut Zeissigs gleichnamige Messebaufirma ist deutlich größer, 80 Beschäftigte arbeiten in seinem Betrieb. Dass er alle noch an Bord hat, sei dem Kurzarbeitergeld zu verdanken, so Zeissig. Bisher habe man niemanden entlassen müssen und habe das auch nicht vor – obwohl das Messegeschäft, das rund 70 Prozent seines Umsatzes ausmache, in diesem Jahr nahezu komplett weggebrochen ist. Seit einigen Wochen versuche man nun, verstärkt Projekte außerhalb des Messebaus zu generieren, etwa Shop- oder Museumsprojekte. So summiere sich der Umsatz wenigstens auf einige Millionen Euro, „was sich zunächst viel anhört, aber angesichts unserer Kostenstruktur völlig unzureichend ist“, erklärt der Firmenchef. Für Zuschüsse ist sein Unternehmen zu groß, immerhin einen KfW-Kredit hat er beantragt und ausgezahlt bekommen.

Einheitliche Regelungen nötig

Auch die Zusammenarbeit mit der Finanzamt bei der Rückerstattung bereits geleisteter Steuervorauszahlungen fand er unbürokratisch. „Wir hoffen, dass relativ bald die Möglichkeit einer Steuerverrechnung mit dem Vorjahr beschlossen wird“, sagt Zeissig, das wäre wirklich hilfreich. Und er wünscht sich, was sich viele der anderen Unternehmer auch wünschen: „Nachvollziehbare Regelungen bundesweit zu schaffen.“ Es helfe nicht, wenn Konzepte zum Stattfinden von Messen erarbeitet werden, „wenn dann die Aussteller wegen der weiterhin unsicheren und unklaren Gesamtsituation ihre Messebeteiligung absagen“.

„Wir brauchen Live-Publikum“

Für Sabine Ehlers hingegen geht die Durststrecke weiter. Die Freiberuflerin und Solo-Selbstständige ist Schauspielerin, Sprecherin, Moderatorin und gibt Seminare. Sie hat zwar einige wenige Sprecher-Aufträge in den vergangenen Wochen einsammeln können, aber ihr eigentliches Geschäft ist quasi nicht existent. Alle Aufträge für Moderationen oder Seminare im Herbst seien abgesagt. Sie habe einen kleinen Zuschuss von der Stadt bekommen, das war der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“. Das Konzept Autokultur (Konzert wie im Autokino) sei eine tolle Idee für größere Acts, aber für sie und viele ihrer Kollegen „leider keine Perspektive“. „Wir brauchen Live-Publikum“, sagt sie. Ihre Idee, im Sinne von „Support your Local“ eine Kombination aus Kunst und Netzwerkabend in Unternehmen zu organisieren, scheiterte an den Vorschriften: „Wir können nicht mit Maske singen, lesen und moderieren.“ Deshalb wünscht sie sich inniglich von der Politik, dass auch Kunst, Kultur und Veranstaltungen wieder durchstarten dürfen. Sie konzentriere sich auf ihre Tätigkeit als Sprecherin, mit eigenem Tonstudio und Schnittprogramm könne sie schnell und problemlos Aufträge umsetzen. Allerdings sei die Konkurrenz auf dem Feld mittlerweile sehr groß – viele Kreative würden nun versuchen, Sprecherjobs an Land zu ziehen. Sie habe einige Anfragen für den Juni, „was im Juli und danach ist, weiß ich noch nicht“. Bei Lidl an die Kasse will sie trotzdem nicht: „Ich muss kreativ sein, sonst gehe ich ein.“

Von Inken Hägermann