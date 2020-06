Hannover

Die Corona-Pandemie hat auch das Kinderkrankenhaus Auf der Bult hart getroffen. Von Mitte März bis Ende Mai registrierte die Klinik rund 20 Prozent weniger Operationen und Therapien im Vergleich zum Vorjahr. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren es sogar knapp 45 Prozent weniger.

Bult-Tageskliniken dürfen nur die Hälfte der Plätze belegen

Seit dem 6. Mai kehrt das Kinderkrankenhaus schrittweise in den Normalbetrieb zurück. Doch normal ist dieser Alltag noch immer nicht: 25 Prozent der Intensivbetten und 20 Prozent der übrigen Betten müssen weiterhin für die Pandemie parat gehalten werden. Aufgrund der Abstandsregelung darf in den beiden Tageskliniken in den somatischen und psychiatrischen Bereichen nur die Hälfte der Plätze belegt werden.

Viele Eltern haben immer noch Bedenken in Klinik zu kommen

Bult-Sprecher Björn-Oliver Bönsch berichtet, dass viele Familien trotz aller Schutzmaßnahmen immer noch Bedenken hätten, ins Krankenhaus zu gehen: „Nicht alle wollen verschobene Termine für Operationen und Therapien sofort nachholen.“ Viele Eltern schrecke ab, dass die kleinen Patienten nur mit einer Begleitperson kommen dürfen. Bönsch: „Daran halten sich leider nicht alle, manche Kinder werden von zahlreichen Verwandten begleitet, die wir jedoch abweisen müssen. Das führt gelegentlich zu Verstimmungen.“

Verzögerte OPs und Therapien können fatale Folgen haben

Dass Eltern Operationen und Therapien ihrer Kinder hinauszögern, sorgt die Mediziner. Sie befürchten nicht nur einen Ansturm an Terminanfragen, wenn sich die Lage deutlich beruhigt haben wird. „Was uns aber vor allem Sorgen macht, sind die eventuellen Folgen der verschobenen Eingriffe und Therapien, denn gerade bei Kindern ist häufig eine zeitnahe, vergleichsweise harmlose Behandlung wichtig hinsichtlich der späteren Auswirkungen“, betont der Kliniksprecher.

Doppelt so viele Kinder erleiden Insulinschock in Corona-Krise

So könne beispielsweise Wasser im Mittelohr ohne zeitigen Eingriff das Hören nachhaltig beeinträchtigen und dadurch zu Entwicklungsstörungen führen, warnt Bönsch. Alarmierend ist auch eine aktuelle Studie aus dem Bereich Diabetes, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Bönsch: „Diese Studie zeigt, dass es weltweit während der Corona-Zeit aufgrund verzögerter Arztbesuche doppelt so viele Kinder mit einer schweren Ketoazidose, also einem Schock durch Insulinmangel, gab.“

