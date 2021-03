Hannover

Viele Geschäftsleute des Einzelhandels in Hannover haben sich darauf vorbereitet, von Montag an wieder zumindest ein paar Kunden empfangen zu dürfen. Das wird wohl nichts – und löst Frust und Ärger aus.

Denn die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen enttäuscht die Erwartungen der Händler an Lockerungen, die durch die Bund-Länder-Vereinbarung geweckt worden waren. Allerdings gibt es Ausnahmen.

Fassungslos

Frank Winkler (51), Geschäftsführer und Inhaber von Motzigkeit an der Karmarschstraße, hat sich die vergangenen Tage auf Termineinkauf („Click & Meet“) für seine Kunden eingerichtet – und ist am Sonntagnachmittag fassungslos, dass gemäß der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte der Maßstab sein sollen und seine Anstrengungen samt Terminvereinbarungen mit Kunden wohl vergebens waren (mehr dazu hier).

Proteststurm?

„Da ist ja Niedersachsen wohl das einzige Bundesland, dass das so handhabt. Da fehlen mir die Worte!“ In ihm verfestigt sich der Verdacht: „Das mit den möglichen Lockerungen für uns haben die nur gemacht, dass wir mal ein bisschen ruhig sind – am Ende war es nur wieder heiße Luft!“ Er sei gespannt, „wie die Landesregierung reagiert, wenn am Montag der ganz große Entrüstungssturm losbricht“. Denn so habe man eine „unnötige Wettbewerbssituation aufgebaut – das ist das Schlimmste an der ganzen Sache!“ Er erwartet jetzt Einkaufstourismus in Regionen und Städte, wo der Inzidenzwert das Click & Meet bei der Konkurrenz zulässt: „Ich würde mich ja auch ins Auto setzen und dann woandershin fahren.“

Richtige Richtung?

Rolf Eisenmenger ist Herrenausstatter mit zwei Geschäften: sein LO&GO gibt es in der Windmühlenstraße und seit Herbst 2020 auch in der Luisenstraße. Der 66-Jährige ist die erwähnte Ausnahme und am Sonntagnachmittag „gut drauf, weil sich alles in die richtige Richtung entwickelt“. Eisenmenger versteht die neue Corona-Verordnung so, dass er ab Montag mit dem „Click and Meet“-System wieder aufmachen darf.

„In der Verordnung ist geregelt, dass ein Kunde mit Begleitperson pro 40 Quadratmeter eingelassen werden darf. Im neuen Geschäft habe ich 670 Quadratmeter, plane aber trotzdem nur, pro Stunde bis zu vier Kunden gleichzeitig einzulassen. In der Windmühlenstraße sind es zwei.“

Am Montag auf!

Eisenmenger „brennt vor Energie“ und hat in der Windmühlenstraße sogar nochmal in neue Möbel investiert. „LO&GO wird im Dezember 25, da will ich alles schön haben.“ Er rechnet damit, dass die Kunden „wieder leben, genießen und sich was gönnen wollen, wenn es denn wieder geht“. Am Montag will er auf diesem Weg den ersten Schritt machen.

Rechnet sich nicht

Bei I.G. von der Linde in der Osterstraße hatte man sich bis zum Wochenende auf den Termineinkauf vorbereitet, putzte, räumte auf und um und bot für den Fall der Fälle Zeiten von 10 bis 16 Uhr an. „Wir wollen den Service bringen, wie immer es auch geht, wollen für unsere Kunden da sein“, sagte Sebastian Reichenbach, geschäftsführender Gesellschafter bei I.G. von der Linde zum Terminshopping. „Richtig glücklich sind wir damit aber nicht.“ Er brauche da eine ziemlich große Besetzung wegen der vielen Etagen – und fragt sich: „Ob sich das rechnet? Eher nicht!“ Das ganze sei „schlecht planbar“. Da werde man „auf Sicht fahren“, gelte das Motto: „Da müssen wir halt nachjustieren.“

„Wahnsinn“

Als die NP Rechenbach am Sonntag erläutert, was die Coronaverordnung bedeutet, zeigt er sich überrascht: „Ich hätte gedacht, es gilt der Niedersachsenwert. Das mit der Inzidenz für Landkreise, das ist Wahnsinn. Das kann man nicht planen, ist schwierig zu handhaben – und wird wohl zu Einkaufstourismus führen.“ Und das Terminshopping „wird jetzt wohl ins Wasser fallen. Ich fürchte, viele Kunden werden das noch nicht verstanden haben und trotzdem erst mal kommen.“

Von Ralph Hübner und Christoph Dannowski