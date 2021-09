Hannover

Der Maskenball geht weiter. So hat es am Donnerstag das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg entschieden. „Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ist weiterhin eine notwendige Infektionsschutzmaßnahme“, entschieden die Richter des 13. Senats.

Unter anderem hatte ein Mann aus Hannover gegen diesen „Eingriff in seine Freiheitsrechte“ geklagt. Ebenso wie Eltern von Schulkindern. Aber auch hier sagten die Richter: „Maske muss sein.“

Noch keine sterile Immunität vorhanden

Begründet wurde das mit dem Fehlen der sogenannten „sterilen Immunität“. Geimpfte und Genesene könnten sich auch weiterhin mit dem Corona-Virus infizieren und die Infektion weitergeben. Mit einer Impfquote von 63,8 Prozent sei ein dynamisches Infektionsgeschehen nicht ausgeschlossen. So sei bei einer Erkrankung Ungeimpfter und oder nicht vollständig geimpfter Menschen eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht ausgeschlossen.

Aus diesen Gründen sei die Maskenpflicht auch an Grundschulen geboten. Allerdings ist Kindern zwischen dem 6. und dem 14. Lebensjahr gestattet, einen normalen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Hinzu kommen Maskenpausen, und auf dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht.

Fällt die Maskenpflicht für Schüler bald?

Bemerkenswert ist ein Satz im Urteil: „Den Schülern, für die derzeit eine Impfmöglichkeit erst ab dem vollendeten 12. Lebensjahr besteht, dürfen keine Belastungen allein zum Schutz impfunwilliger Erwachsener auferlegt werden.“ Ein Satz, der bald für die Gemeinschaft aller immunisierter Personen gelten könnte.

So könnte die Maskenpflicht für jüngere Schüler bald fallen. Wenn nämlich mehr Menschen immunisiert seien und damit keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr drohe.

Von Thomas Nagel