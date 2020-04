Unverständnis bei Möbelhäusern über Nicht–Öffnung: „Hätten 500 Quadratmeter pro Kunde“

Hannover

Robert-Andreas Hesse ist enttäuscht. Darüber, „dass die Politik mir als Mittelständler nicht zutraut, diese schwierige Situation in Griff zu bekommen“. Der 58-Jährige hoffte „inständig“ darauf, dass sein Möbelhaus an der B6 in Garbsen-Berenbostel am Montag wieder öffnen könnte. Die Entscheidung der Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten fiel anders aus. Nur Geschäfte mit einer Ladengröße bis 800 Quadratmetern dürfen wieder aufsperren, das Traditionshaus Hesse hat 50.000.

„Wir haben intensiv auf die Wiederöffnung hingearbeitet“, sagt Hesse, der 1983 in die Geschäftsleitung des in diesem Jahr 75 Jahre bestehenden Familienunternehmens einstieg und die 300-Mitarbeiter-Firma seit 1999 eigenverantwortlich führt.

Tausende Mundschutzmasken bestellt

„Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, dass die Politik überzeugen müsste, dass es so geht“, erklärt der Familienvater: tausende Mundschutzmasken, Einmal-Handschuhe und kistenweise Desinfektionsmittel sind besorgt, Spuckschutzscheiben aus Plexiglas nicht nur an den Kassen, sondern allen Infopunkten und Beratungsecken installiert. „Wir können die fünf Eingänge so einrichten, dass die Kunden, die kommen nicht denen begegnen, die gerade gehen“, sagt Hesse, der schon Mitarbeiter eingeteilt hatte, Einkaufswagen und Körbe fortlaufend zu desinfizieren.

Robert Andreas Hesse ist Geschäftsführer von Möbel Hesse. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Auch eine Beschränkung der Kundenanzahl wäre „überhaupt kein Problem gewesen. Wenn wir nur 100 Kunden auf einmal einlassen, hat jeder Kunde rechnerisch 500 Quadratmeter für sich. Wer im Einzelhandel kann das bieten?“

Hesse hofft, Politikern sein Konzept vor Ort vorstellen zu können und sagt: „Natürlich hat die Gesundheit jetzt Vorrang. Das ist doch gar keine Frage.“ Eine Frage sei es aber schon, „warum der Baumarkt 50 Meter weiter die Straße runter aufhaben und Gartenmöbel verkaufen kann - und wir nicht.“ Mit wirtschaftlicher Fairness habe das nichts zu tun.

Die Kunden hätten viel Platz im Möbelhaus. Quelle: Möbel Hesse

„Wo kann man mehr Abstand halten und sich besser aus dem Weg gehen?“, fragt Thomas Preuhs rein rhetorisch. Der 53-Jährige führt Möbel Wallach vor den Toren von Celle, mit 52 000 Quadratmetern auch ein Gigant der Branche in Niedersachsen.

Mobelhäuser hoffen auf Teilöffnung

Der Chef von 300 Mitarbeitern hofft, „zumindest auf die Möglichkeit einer Teilöffnung, damit wir die Gartenmöbel verkaufen dürfen. Das ist reine Saisonware.“ Er glaubt, „ Möbelhäuser werden nicht als einzelne Gattung betrachtet, sondern in einen Topf mit ECE-Centern und großen Kaufhäusern geschmissen. Ohne auf die Frequenz der Kunden zu achten.“

April, Mai und Juni seien eher schwache Monate für den Möbelhandel, „da reden wir nicht über tausende Kunden am Tag und lange Schlangen an den Kassen“. Preuhs fürchtet, dass „nach der Gesundheitskrise, in der wir jetzt stecken, die Wirtschaftskrise erst noch kommt. In vier, acht oder zwölf Wochen“. Und er fordert, „dass die Politik jeden einzelnen Arbeitsplatz im Blick behält. Auch die in unserem Haus.“

Das neue Möbel Wallach-Geschäft in Celle. Quelle: Dröse

Großes Unverständnis hat auch Henning Struckmann, der mit seinem Bruder und dessen Sohn Möbel Heinrich führt. 1958 gegründet, sieben Filialen, 720 Mitarbeiter. „Wir haben zwei Meter breite Gänge und würden alle Vorkehrungen treffen, damit jeder wirklich genug Platz hat“, sagt der 53-Jährige, der „eine große Unsicherheit, über das, was nun erlaubt und verboten ist“ festgestellt hat.

Wenn die schriftliche Genehmigung vorliegt, würde er kommenden Montag die Gartenmöbelabteilung und einen Teil der Küchenabteilung auf insgesamt genau 800 Quadratmeter öffnen: „Wir sind es von Schautagen gewohnt, ganze Bereiche abzutrennen und würden alle Auflagen erfüllen können, die man uns auferlegt.“

Möbel Hesse hat Montag „auf den Tag fünf Wochen in Folge geschlossen“, so Robert Andreas Hesse, „das ist schon eine katastrophale Zeit, die Reserven aufgebraucht hat, die wir uns über Jahre erarbeitet haben. Montag muss Hesse einen Teil der Belegschaft in Kurzarbeit schicken, wenn er nichts öffnen darf. „Ich bin mit jedem einzelnen Mitarbeiter im Gespräch, alle haben Verständnis gezeigt“, sagt der Möbelhaus-Chef: „Ich habe allen versprochen, dass sie sich um ihre Arbeitsplätze keine Sorgen machen müssen und es Möbel Hesse noch sehr lange geben wird.“

Von Christoph Dannowski