Corona: Und wenn die Schulen bis zum Sommer zubleiben?

Hannover

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) ist überzeugt, dass die Abiprüfungen geschrieben werden – das sagte er im NP-Interview.

Wie sicher sind Sie, dass der Schulbetrieb nach Ostern wieder starten kann?

Das kann man heute nicht sicher beurteilen. Es gibt einen Zeitplan, von dem wir weder sagen können, ob er eingehalten werden kann oder verworfen werden muss. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, um Ostern die Lage zu bewerten und dann eine Entscheidung zu treffen. Die kann darin liegen, Schule komplett wieder beginnen zu lassen oder vorerst nur stufenweise. Oder aber die Lage erfordert weitere Schließungen.

Gilt das auch für die Abiturienten?

Nach dem jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass die Abiturprüfungen geschrieben werden können.Darauf haben sich die Kultusminister der Länder am Mittwoch geeinigt. Wir werden den genauen Fahrplan mit möglichen Verschiebungen spätestens am Freitag bekanntgeben.

Bisher haben sich die Länder in der Debatte aber vor allem dadurch bemerkbar gemacht, dass sie unterschiedliche Wege eingeschlagen sind. Sorgt das nicht für Unsicherheit bei den Bürgern?

Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg für ein einheitliches Verfahren. Inzwischen hat auch Schleswig-Holstein signalisiert, dass man an einer Gesamtlösung interessiert ist. Und das ist genau in dieser Situation sehr wichtig. Niedersachsen ist deswegen gesprächsbereit und hat deutlich gemacht, dass im Falle einer andauernden Schulschließung auch eine Verschiebung der Prüfungen um drei Wochen möglich ist. Ich bin überzeugt, dass es in dieser Krise notwendig ist, einen einheitlichen Kurs zu fahren.

Aber die Krise ist so unsicher, dass man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, wie die Lage in zwei Wochen aussieht. Wäre es nicht einfacher, die Prüfungen abzusagen?

Es ist verfrüht, die Abiturprüfungen komplett zu streichen. Sollte es aber dazu kommen, müsste man die Abiturnote aus den Noten der vier Halbjahre errechnen. Die Kritik an dieser Lösung, es handele sich dann um ein Notabitur, kann ich verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Situation zum gegebenen Zeitpunkt bewerten. Keiner muss einen Nachteil befürchten. Abwägungskriterien sind zum einen der Gesundheitsschutz und zum anderen der Aspekt, dass die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen in einer besonderen Situation gesteckt haben, die es so noch nicht gegeben hat. Wichtig ist aber auch hier, dass die Länder zu einer einheitlichen Entscheidung kommen.

Zeigt die Krise, dass der Föderalismus überholt ist?

Ganz und gar nicht. Wenn wir auf die zentralistisch regierten Staaten blicken, ist nicht zu erkennen, dass sie signifikant besser mit dieser Krise umgehen. Und auch mit Blick auf das Bildungssystem bin ich überzeugt, dass wir in Deutschland auf einem guten Weg sind. In den vergangenen Jahren haben wir an bemerkenswert vielen Stellen Vereinheitlichungen geschaffen.

Viele Lehrer haben ihren Schülern Aufgaben mit in die schulfreie Zeit gegeben. Sie haben aber deutlich gemacht, dass diese Leistungen nicht in die Bewertung einfließen. War das der richtige Weg?

Ja. In der Kürze der Zeit wäre es nicht verhältnismäßig gewesen, in einem Hauruckverfahren Material zur Verfügung zu stellen. Jede Schülerin und jeder Schüler muss die gleiche Chance haben. Gleichzeitig gilt diese Regelung nur für diesen Zeitraum. Sollte es zu einer längerfristigen Schulschließung, etwa bis Mitte Mai oder in den Juni hinein, kommen, werden den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zu Bearbeitung gegeben, die in die Bewertung einfließen.

Und wenn die Schließung bis Sommer dauert?

Wenn die Schulen tatsächlich länger schließen, können die Lehrkräfte die Schüler dann überhaupt richtig bewerten?

Da müssen Lösungswege gefunden werden. Auch hier gilt es, im Interesse der Schülerinnen und Schüler zu handeln. Sollten die Schulen beispielsweise bis Mitte Mai geschlossen werden, wird es nicht problematisch, eine Bewertung aufzustellen. Anders ist das, wenn die Schließung für das komplette zweite Halbjahr gilt. Dann werden Lehrkräfte die Leistungen aus dem ersten Halbjahr mit den Teilleistungen aus dem zweiten Halbjahr zu einer Gesamtnote zusammenrechnen müssen.

Was macht Sie so sicher, dass die Krise nicht dazu führt, dass Schüler reihenweise sitzenbleiben?

Weil wir genau die Situation der jungen Menschen im Blick haben. Niemand von ihnen hat Schuld daran, dass es zu der Ausbreitung des Virus gekommen ist und dieser ihre Bildung benachteiligt. Deswegen ist es unsere Aufgabe, den Schaden für sie so klein wie möglich zu halten. Daher werden die Lehrkräfte sich bei der Bewertung auf gewisse Kompetenzen konzentrieren und bei Fächern Prioritäten setzen müssen.

Aber wie soll es den Schülern gelingen, den ausgefallen Stoff nachzuarbeiten?

Bisher bin ich der Überzeugung, dass die zweieinhalb Wochen vor den Ferien gerade noch ein vertretbarer Zeitrahmen sind, der nachgeholt kann. Natürlich stehen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler dabei vor Herausforderungen. Wenn die Schule weiterhin ausfällt, wird das natürlich immer schwieriger. Deswegen werden wir Ersatzunterricht für Zuhause sicherstellen.

„Wir müssen schleunigst an Tempo zulegen.“

Wäre das nicht eigentlich ein Zeitpunkt, auf digitalen Unterricht zu setzen?

Eindeutig. Gerade in den vergangenen Wochen ist uns aufgefallen, wie wichtig digitalisierte Lernangebote sind, und dass wir schleunigst im Tempo zulegen müssen. Ende der Osterferien wird der Niedersächsische Bildungsserver deswegen so ausgebaut sein, dass wir Lehrangebote, Inhalte, Apps, Links und Kommunikationsprogramme für Zuhause zur Verfügung stellen. Spätestens Anfang Mai 2020 und damit ein Jahr früher, als bisher geplant, soll dann auch die Bildungscloud finalisiert und landesweit ausgerollt werden.

Was versteht man unter der Bildungscloud?

Es ist ein Pionierprojekt, bei dem Niedersachsen bundesweit Vorreiter ist. Ein riesiges digitales Klassenzimmer. Dabei geht es darum, ein einfach zu bedienendes Angebot für alle Schulen zu schaffen. Im Fokus steht das Lernen mit digitalen Medien, aber auch die digitale Vernetzung der Schulen untereinander. Es geht um das Teilen von Materialien und es geht um Kommunikation, zum Beispiel über einen eigenen, sicheren Messenger.

Wenn Sie damit jetzt ein Jahr früher an den Start gehen, heißt das, dass Sie in der Krise gemerkt haben, dass Sie die Digitalisierung verschlafen haben?

Nein. Aber wir haben dem durchaus schwierigen Thema vorher mehr Zeit gegeben, weil wir der Auffassung waren, dass wir diesen Wandel schrittweise gestalten müssen. Die Coronakrise hat uns aber gezeigt, dass sich das digitale Arbeiten in Schulen deutlich beschleunigen muss. Ich glaube, nach diesen Wochen ist das im Bewusstsein aller angekommen. Auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich nicht auch skeptisch gewesen wäre. Seit der Coronakrise arbeite aber auch ich wesentlich digitaler. Umso wichtiger ist es, dass wir das Tempo jetzt beschleunigen. Deswegen widme ich mich diesem Thema nun mit sehr viel mehr Nachdruck.

„ Schulfahrten wären verantwortungslos“

Sie haben bereits Schulfahrten für das laufende Schuljahr abgesagt. Wie sieht es mit einzelnen Veranstaltungen aus?

Für sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens, derzeit bleibt nur die Absage. Die Entscheidung, die Schulfahrten bis Ende des Schulfahrten abzusagen, haben wir mit Bedacht getroffen. Auch wenn sich die Situation verbessern sollte, wird das Leben nicht gleich wieder so möglich sein, wie noch vor ein paar Wochen. Es ist unsere Aufgabe, die Infektionsrate möglichst niedrig zu halten. Schulfahrten wären deswegen verantwortungslos.

Nicht nur auf dieser Ebene bedeutet das Coronavirus Einschnitte für die Menschen. Viele Eltern sind am Rande der Verzweiflung, weil sie ihre Kinder nicht entsprechend betreuen können. Wie gehen Sie damit um?

Wir sehen diese Schwierigkeit, und keiner von uns nimmt sie auf die leichte Schulter. Aber es ist auch wichtig, den Zugang zur Notbetreuung so gering wie möglich zu halten, damit eben nicht viele Kinder in einer Gruppe Zeit miteinander verbringen. Das ist nötig, damit wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Dass Betreuungen im privaten Umfeld nicht immer einfach sind, ist uns bewusst. Deswegen gucken wir bei der Notbetreuung nicht mehr nur auf die systemrelevanten Berufe, sondern auch auf die Härtefälle.

Das heißt, die Notbetreuung ist inzwischen konsequent geregelt?

Die Notbetreuung liegt vor Ort in den guten Händen der Kitaträger und der Schulen, der vom Land gesetzte Rahmen ist eindeutig. Nicht eindeutig kann geregelt werden per Erlass, wer Zugang zur Notbetreuung erhält, weil die Härtefälle immer Einzelfallentscheidungen sind, die von dem Beruf, der Wohnsituation und dem Ort abhängen.

Ist für die Eltern, die ihre Kinder zuhause behalten, eine Gebührenerstattung geplant?

Da es in Niedersachsen die Kita-Gebührenfreiheit gibt, wäre das nur für Krippen- und Hortplätze denkbar. Allerdings werden die Verträge nicht mit dem Land, sondern mit den Trägern geschlossen. Ich vernehme aus den Städten und Kommunen aber die Signale, dass man über eine solche Lösung nachdenkt. Ob es auch zu landesweiten Regelungen kommt, lässt sich jetzt noch nicht absehen.

Von Mandy Sarti