Corona: Üstra soll 90 Millionen Euro verloren haben

Eigentlich hatte sich Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) an die jährlichen Überschüsse schon gewöhnt. Am Ende des Jahres wird er sich wieder an die Zeiten der Weltfinanzkrise von vor gut zehn Jahren erinnern. Mit dem kleinen Unterschied: Die Corona-Krise stürzt auch die regionseigenen Unternehmen in ihre tiefste Krise.

Die Üstra: „Während des Lock-Downs haben wir nur ein Drittel der üblichen Fahrgastzahlen erreicht“, sagt Pressesprecher Udo Iwannek. Nach NP-Informationen soll die Üstra in dieser Zeit rund 90 Millionen Euro an Einnahmen eingebüßt haben. Iwannek sagte nur: „Wir geben keine Wasserstandsmeldungen ab.“ Das kalkulierte Defizit könnte sich am Jahresende auf 100 Millionen Euro verdoppeln, sagte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Zoo verliert mindestes 3,26 Millionen Euro

Der Zoo: Aus einer Anfrage der AfD-Fraktion geht hervor, dass der Zoo nun von einem Jahresdefizit in Höhe von 3,26 Millionen Euro ausgeht. Und da ist die Entschädigung der Jahreskartenbesitzer noch nicht eingerechnet. Geplant war ein Plus von knapp 200.000 Euro. Das sind die Zahlen für den uneingeschränkten Zutritt zum Tierpark ab Anfang Mai. Da jetzt auch nur eine begrenzte Menge an Besuchern eingelassen werden, wird sich das Defizit noch vergrößern. Bereits in 2019 betrug das Defizit des Zoos 3,6 Millionen Euro – ohne Pandemie.

Klinikum Region Hannover: Auch hier will man sich nicht zu konkreten Zahlen äußern. Allerdings waren selbst zu Corona-Hochzeiten maximal 20 Prozent der 400 Intensivbetten ausgelastet. Darüber hinaus wurden nahezu alle planbaren Eingriffe abgesagt. Der Bund zahlt 560 Euro Pauschale für jedes Krankenhausbett, das für die Covid-19-Patienten frei gehalten wird. Es ist sehr fraglich, ob das reichen wird, ein größeres Defizit abzuwenden.

Busunternehmen verlieren neun Prozent der Fahrgäste

Regiobus: „Konkrete Zahlen kann ich noch nicht nennen“, sagt Pressesprecher Tolga Otkun. Das Statistische Bundesamt hat für den Busverkehr einen durchschnittlichen Fahrgastrückgang von neun Prozent errechnet – in den Monaten März und April. Geschätzt hat die Regiobus etwa eine Million Fahrgäste weniger befördert.

Die Verwaltung: „Wenn in den Kommunen die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen, dann wirkt sich das mit Verzögerung auf den Regionshaushalt aus“, sagt Pressesprecherin Christina Kreutz. Über die Umlage (Abgabe der Kommunen) finanziert sich die Region maßgeblich. Die Umlage errechnet sich aus der Steuerkraft der Städte und Gemeinden. 2010 brachte der Regionspräsident einen Haushalt mit einem kalkulierten Defizit von 170 Millionen Euro ein.

Regionspolitiker Christoph Loskant ( CDU) spricht wahrscheinlich allen Verantwortungsträgern in der Region aus dem Herzen: „Die Corona-Krise wirft uns um zehn Jahre zurück.“

Von Thomas Nagel