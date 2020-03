Corona: Üstra fährt jetzt mit längeren Bahnen

Hannover

Seit Montag fahren Üstra und Regiobus nach einem Sonderfahrplan. In den ersten zwei Tagen kam es dabei zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen, viele beklagten sich in der Folge über zu volle Bahnen und Busse. Die hannoverschen Verkehrsbetriebe haben nun auf die Kritik reagiert und ihr Angebot mit Ergänzungs- und Verstärkerfahrten ausgebaut. Seit Mittwoch fahren viele Bahnen mit längeren Zügen.

Auf den Linien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 sind die Bahnen jetzt von zwei auf drei Wagen aufgestockt worden. „Damit wollen wir gewährleisten, dass sich die Fahrgäste auf einem größeren Raum verteilen können“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Dies fiel auch Krankenschwester Kristina Judek (42) auf, die täglich mit der Bahn zur Arbeit in das Krankenhaus Clementinenhaus fährt: „Das war gut, jetzt verteilen sich die Leute besser. Die letzten zwei Tage war es schon wirklich voll, da hat man sich auch nicht so wohl gefühlt“, sagt sie. Generell hätte sie das Gefühl, dass weniger Menschen mit der Bahn fahren.

Ist die Zugverlängerung aufgefallen: Krankenschwester Kristina Judek (42) pendelt mit der Bahn zur Arbeit. Quelle: Heusel

Auch Hassan T. (24) fährt täglich mit der Bahn. Durch die Fahrplanänderung findet er, dass „deutlich mehr Betrieb ist. Die Bahnen fahren ja nur noch alle 15 Minuten“, sagt er. Auch ihm ist aufgefallen, dass am Mittwoch deutlich weniger Fahrgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten. Er selbst fühle sich sicher in den Öffis, mache sich keine Sorgen um eine mögliche Ansteckung, aber: „Ich habe schon beobachtet, dass viele Menschen besorgt ausschauen.“

Besorgt ist auch Christiane Rehm (52). Die Optikerin arbeitet in der City, ist auf Bus und Bahn angewiesen. „Ich habe schon ein mulmiges Gefühl. Auf der Arbeit sagen wir auch schon, dass wir uns eher in der Bahn infizieren, als bei der Arbeit.“ Einmal hat sie sich besonders unwohl gefühlt: „Da war der Bus so voll, da stand jeder eng an eng.“ Auch ihr fiel heute eine Besserung auf. „Am Montag und Dienstag war es schon unerträglich voll für die aktuelle Situation. Heute war es gegenteilig.“

Bisherige Maßnahmen behalten ihre Gültigkeit

Die bisherigen Maßnahmen in den Stadtbahnen und Bussen greifen weiterhin. Der Ein- und Ausstieg in die Busse von Üstra und Regiobus ist nur durch die hinteren Türen möglich. Die erste Sitzreihe in den Fahrzeugen bleibt abgesperrt. Demzufolge ist der Fahrscheinverkauf beim Fahrpersonal ebenfalls eingestellt. Als Alternative können Fahrscheine auch ohne vorherige Registrierung online in der GVH App oder an den Fahrkartenautomaten erworben werden.

Um einer weiteren Ausbreitung des Virus vorzubeugen, gelten auch in den Fahrzeugen der Üstra und der Regiobus die allgemeinen Hygieneempfehlungen. Die Verkehrsunternehmen haben zudem die Reinigungstätigkeiten intensiviert, und reinigen insbesondere an stark frequentierten Kontaktpunkten, wie Haltestangen und Halteschlaufen vermehrt. Zudem sollen an allen Stationen und Haltestellen die Türen automatisch öffnen, um unnötigen Kontakt mit den Türtastern zu vermeiden.

Üstra informiert nun auch über Kunden-Hotline

Die bedarfsorientierten Anpassungen sollen aber nichts an den bereits kommunizierten Sonderfahrplänen verändern, diese würden weiter bestehen bleiben, erklärt die Üstra-Sprecherin: „Damit wollen wir eine möglichst stabile und zuverlässige Aufrechterhaltung der Verkehrsketten gewährleisten.“ Wer Fragen hätte oder sich über kurzfristige Änderungen informieren möchte, könne dies über die Website (www.uestra.de und www.regiobus.de) oder die Social-Media-Kanäle tun, so Raddatz. Zudem sei für die aktuelle Situation extra eine Info-Hotline eingerichtet worden. Unter 0511-1668-2020 können sich Fahrgäste mit ihrem Anliegen ab sofort auch telefonisch melden.

Von Jens Strube