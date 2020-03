Corona: Fahrgäste klagen über volle Bahnen – Üstra erklärt Sonderfahrplan

Hannover

Am Montag ist wegen des Coronavirus der Sonderfahrplan von Üstra und Regiobus in Kraft getreten: Statt alle zehn Minuten fahren die Stadtbahnen zum Beispiel derzeit nur noch in einem 15-Minuten-Takt. Das führte bei einigen Fahrgästen zu Unverständnis.

In den sozialen Netzwerken klagten vor allem Pendler über volle Bahnen – und halten die Maßnahmen der Üstra für kontraproduktiv. „ Weil viele Menschen noch zur Arbeit müssen, sind die Bahnen jetzt voll“, schreibt ein Mann bei Twitter. Es sei nicht möglich, Abstand zu halten, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren. „Was hat sich die Üstra nur dabei gedacht“, fragt eine Frau bei Facebook.

An ihren Sonderfahrplan wird die Üstra aber zunächst festhalten. Denn da der Unterricht an den Schulen noch bis zum 20. April ausfällt und immer mehr Unternehmen ins Home-Office wechseln, rechnet das Unternehmen in den kommenden Tagen mit immer weniger Fahrgästen, so Üstra-Sprecherin Katja Raddatz.

Keine Noftallbetreuung für Bahnfahrer

Das Problem der Üstra: Die Bahnfahrer selbst sind von dem Schulausfall und den Schließungen der Kitas betroffen. Sie müssen eine Lösung für die Betreuung ihrer Kinder finden. Dabei gehören sie aber nicht zur besonders wichtigen Gruppe der Polizisten oder Krankenpfleger, für die eine Notfallbetreuung ermöglicht wird.

„Wir wollen mit der Maßnahme einen stabilen Fahrplan und eine zuverlässige Basis gewährleisten“, sagt Raddatz. Ohne diese Sonderfahrpläne wäre es womöglich täglich zu Änderungen gekommen, auf die sich die Fahrgäste nicht einstellen hätten können. Entgegen einiger Darstellungen in den sozialen Medien habe die Üstra auch nicht die Zahl der Wagen verringert, so Raddatz. „Auf den Linien 3 und 5 etwa fahren wir derzeit so lang, wie das möglich ist.“

In den älteren, grünen Bahnen schützt die Üstra die Fahrgäste mit einem Käfig. Quelle: Florian Petrow

In den kommenden Tagen könnte die Zahl der Fahrgäste noch weiter sinken. „Das Ende der Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken, sehe ich noch nicht erreicht“, sagt Raddatz. Am Montagnachmittag hat Niedersachsen beschlossen, Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Kinos und Tierparks zu schließen.

Weil rät zum Radfahren

Die S-Bahn will indes vorerst auf einen Notfahrplan verzichten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte bereits am Samstag dazu geraten, statt Bus und Bahn besser das Fahrrad zu nutzen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann.

Der Sonderfahrplan ist nicht die einzige Maßnahme der Üstra: So öffnen automatisch alle Türen an den Haltestellen. Die Fahrer in den älteren, grünen Stadtbahnen werden durch notdürftig errichtete Zäune geschützt. Auch der Fahrscheinverkauf in den Bussen ist eingestellt.

Von Sascha Priesemann