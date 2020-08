Hannover

Endlich herrscht Klarheit: Am Montag gab die AOK Niedersachsen bekannt, dass die Gesetzlichen Krankenkassen finanziell einspringen werden, wenn der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit dem Betrieb der Corona-Testzentren Schulden entstehen. „Wir wollen uns nicht im Streit um Zuständigkeiten verfangen, sondern Verantwortung für das Gesundheitssystem in Niedersachsen übernehmen“, sagte der AOK-Vorstandsvorsitzende Jürgen Peter.

Bei der KVN sorgte das Entgegenkommen der Gesetzlichen Krankenversicherungen vor allem für eins: „Erleichterung“, sagt KVN-Sprecher Jürgen Köster auf NP-Nachfrage. „Wir sind froh, dass die Forderung der KVN und der ärztlichen Berufsverbände in Niedersachsen gehört und erfüllt wurden.“ Dies sei beruhigend für den weiteren Betrieb der Testzentren und „gibt uns Sicherheit“, so Köster weiter.

KVN finanziert Testzentren über Vergütungen von Abstrichen

Insgesamt betreibt die KVN zehn Corona-Testzentren in ganz Niedersachsen. Die dabei anfallenden Kosten für Personal, notwendige Hard- und Software sowie und Mieten plus Nebenkosten finanziert die KVN dabei über die getätigten Corona-Tests. Dafür erhält die Vereinigung eine Vergütung von 15 Euro pro Abstrich, bezahlt aus Liquiditätsrücklagen des Gesundheitsfonds des Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS).

Lesen Sie auch: Corona-Checks am Flughafen Hannover: Wer zahlt für das Testzentrum?

„Um kostendeckend zu arbeiten, müssen wir etwa am Testzentrum am Flughafen Hannover täglich um die 1600 Tests durchführen“, erläutert Köster. Während die Zahl der Testungen in Langenhagen gut erfüllbar sei, sehe das in den übrigen Testzentren des Landes meist anders aus. Diese seien kleiner. „Durch die geringere Zahl der Tests ist das Verhältnis der Einnahmen zu den Fixkosten dort ungünstiger, sodass sich oft die Betriebskosten nicht vollständig decken lassen“, so der Sprecher.

„Wir rechnen am Ende mit keiner schwarzen Zahl“

„Wenn die Testungen irgendwann eingestellt werden, werden wir eine gesammelte Gewinn-Verlust-Rechnung aller Testzentren im Land vornehmen“, kündigt der KVN-Sprecher an und wagt eine Prognose: „Wir rechnen am Ende mit keiner schwarzen Zahl.“ In diesem Falle würden nach der Einigung nun die Gesetzlichen Krankenkassen einspringen und den anfallenden Differenzbetrag übernehmen.

Seit dem 1. August können sich Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise in Deutschland einem kostenlosen Corona-Test unterziehen. Kehren Touristen aus einem Risikogebiet zurück, ist der Test verpflichtend – für alle anderen ist die Testung freiwillig. Hintergrund: Weil sich vermehrt Auslandsurlauber mit dem Corona-Virus infizierten, hatte das Bundesgesundheitsministerium dazu eine Verordnung verabschiedet.

Von Jens Strube