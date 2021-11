Hannover

Konstantin Boek (44) ist vorbereitet: „Wir haben kein Testzentrum geschlossen“, sagt er, „wir haben aufgebaut – aktuell sind es acht, kommende Woche kommt noch eines am Hauptbahnhof hinzu.“ Obwohl seit einem Monat die Schnelltests selbst zu zahlen sind und seither die Nachfrage „zwischen 70 und 75 Prozent eingebrochen“ sei. Man habe aber angesichts steigender Infektionszahlen und Inzidenzwerte geahnt, dass es womöglich bald eine Rückkehr zum Kostenlostest geben könnte – so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für den heutigen Samstag angekündigt..

Kein Ansturm erwartet

Andererseits glaubt Boek nicht, dass der Bedarf kräftig steigen wird: „Es gilt ja jetzt überall 2G – da muss man nicht getestet sein.“ Der Mediziner findet das nicht gut, denn das führe „zu einer trügerischen Sicherheit“. Das zeige sich allein schon an der Zahl der Impfdurchbrüche, die er in seinen Testzentren auch beobachtet: „Wir machen auch PCR-Tets und sehen: Das steigt exponentiell.“ Als Arzt sehe er die Rückkehr der kostenlosen Covid-Tests positiv, denn „impfen und testen ist das einzige, was wir tun können, um die Pandemie einzudämmen“. Tatsächlich wird auch in der Politik die Forderung nach dem „2G-Plus-Modell“, also geimpft/genesen und getestet, lauter.

Von Politik genervt

Bei „Hannover Schützt“ – einem Impfangebot der Marketingagentur „Velix“ und ihrer Partner, darunter Hannover 96, City-Gemeinschaft und Staatstheater, ist Projektleiter Odin Lakeh (37) etwas genervt – weil es aus der Politik keine klaren Ansagen gebe, wo es lang gehen soll. „Das ist schlimm, besonders die Kommunikation“, sagt er. Man werde wohl „wieder hinterher erfahren, wie wir es machen sollen“.

Seit die Tests bezahlt werden müssen, sei die Nachfrage eingebrochen – so sehr, dass die Angebote am Schillerdenkmal und im Turn-Klubb Hannover (Maschstraße) hätten eingestellt werden müssen. Der Plan sei, nach dem Weihnachtsmarkt wieder zwei Testangebote zu offerieren. Das sei Stand heute und könne sich „je nach Entwicklung schnell wieder ändern“.

Hochfahren „auf Knopfdruck“

Das verbliebene Testzentrum (derzeit wieder am Schillerdenkmal, nach dem Weihnachten wieder zusätzlich am Platz der Weltausstellung) sei bestens vorbereitet: „Wir können auf Knopfdruck umschalten und starten, zu welchen Bedingungen auch immer“, sagt Lakeh. Ob es wieder eine große Nachfrage nach den „Bürgertests“ geben wird, sei schwer zu sagen. Aber auch kein Problem: „Wir passen das Personal innerhalb eines Tages an. Wir haben mittlerweile einen großen Pool, auf den wir zugreifen können und haben alle schon mal informiert, dass wir sie womöglich bald brauchen werden.“

Region: Mehr Anfragen

Die Region Hannover als Aufsichtsbehörde verzeichnet laut Pressesprecher Christoph Borschel „in den vergangenen Tagen vermehrte Anfragen“ in Sachen Genehmigung eines Testzentrums – für Neueröffnungen und auch Wiedereröffnungen, nachdem ein bestehendes Testzentrum abgemeldet worden war. Manche Betreiber hätten laut Borschel auch auf „ruhend“ gestellt und könnten dann einfach wieder an derselben Stelle aufmachen – davon würde die Region nichts mitbekommen. Stand Freitag gibt es in der Region Hannover 168 Teststellen, davon 108 stationäre, etwas mehr als die Hälfte der stationären finden sich in der Stadt Hannover.

Von Ralph Hübner