Corona-Tests wieder kostenlos: Hier können Sie sich in Hannover testen lassen

Hannover

Seit Sonnabend müssen Bürger ihre Corona-Schnelltests nicht mehr selbst bezahlen – zumindest einmal in der Woche. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor angekündigt, die sogenannten Bürgertests wieder einzuführen. Einmal in der Woche haben Einwohner somit jetzt wieder Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Test, durchgeführt von geschultem Personal. In den Testzentren Hannovers hat das am Einkaufssamstag bereits zu einer deutlich erhöhten Nachfrage geführt.

Aber wo genau in Hannover können sich die Bürger testen lassen? Ein Überblick.

Das Testzentrum

– Adresse: Jordanstraße 26, 30173 Hannover

– Webseite: www.das-testzentrum.de

#hannoverschützt

– Adresse: Georgstraße 8, 30159 Hannover

– Webseite: www.hannoverschuetzt.de

CORONA15.de

– Adresse 1: Königsworther Straße 2, 30167 Hannover

– Adresse 2: Osterstraße 42, 30159 Hannover

– Adresse 3: Hildesheimer Straße 61, 30169 Hannover

– Adresse 4: Altenbekener Damm 9, 30167 Hannover

– Webseite: www.corona15.de

Schnelltestzentrum Hannover

– Adresse 1: Karmarschstraße 40, 30159 Hannover

– Adresse 2: Georgstraße 8b, 30159 Hannover

– Adresse 3: An der Lutherkirche, 30167 Hannover

– Adresse 4: Am Steintor, 30159 Hannover

– Adresse 5: Weißekreuzplatz, 30161 Hannover

– Adresse 6: Lister Meile 76, 30161 Hannover

– Adresse 7: Opernplatz, 30159 Hannover

– Adresse 8: Heinrich-Heine-Platz, 30173 Hannover

– Webseite: www.schnelltest-hannover.de

CovidZentrum Hauptbahnhof

– Adresse: Rundestraße 16, 30161 Hannover

– Webseite: www.covidzentrum.de/corona-test-hannover/

Coronatest.de HBF

– Adresse: Rundestraße 15, 30161 Hannover

– Webseite: www.coronatest.de/hannover/teststation-hauptbahnhof/

COVIQUICK

– Adresse 1: Feodor-Lynen-Straße 1, 30625 Hannover

– Adresse 2: Im Heidekamp 80, 30659 Hannover

– Webseite: www.coviquick.de

AC med Corona Testzentrum

– Adresse: Hannoversche Straße 108, 30627 Hannover

– Webseite: www.ac-med.de

EcoCare

– Adresse 1: Alte Stöckener Stra0e 95-97, 30419 Hannover

– Adresse 2: Tillystraße 31, 30459 Hannover

– Adresse 3: Am Listholze 54, 30177 Hannover

– Webseite: www.buergertest.ecocare.center/

Corona Freepass

– Adresse: Röselerstraße 1a, 30159 Hannover

– Webseite: www.coronafreepass.de/buchen?region=Hannover

Schnelltestzentrum Lister Platz

– Adresse: Podbielskistraße 6, 30163 Hannover

– Webseite: www.testzentrum-lister-platz.de

Arztpraxen

In einigen Arztpraxen in Hannover können sich Bürger ebenfalls auf das Coronavirus testen lassen. Eine Übersicht dazu finden Sie unter www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/. In der Suchmaske müssen Sie unter „Besonderheiten“ das Wort „Corona-Schnelltests“ eingeben.

Apotheken

Auch in einigen Apotheken ist eine Testung möglich. Hier ist eine Übersicht aufgelistet: www.mein-apothekenmanager.de/.

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von NP/OKZ