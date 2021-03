Hannover

In den kommenden Tagen erreichen Schulen Materialien für Corona-Selbsttests. In einem Schreiben von Kultusminister Grant Hendrik Tonne heißt es, dass die Präsenztage vor den Osterferien als Testwoche genutzt werden soll. Schulleitende, Lehrende und andere Mitarbeitende sollen in der Schule die Durchführung der Selbststests üben und sich auf regelmäßige Testungen von Schülerinnen und Schülern nach Ostern vorbereiten: „Selbsttestungen in der Schule können entscheidend dazu beitragen, dass Präsenzunterricht trotzdem möglich ist“, so Tonne. Geplant sei zunächst die Testung auf Corona an den Sekundarbereichen I und II, die in der Region Hannover wegen der hohen Inzidenzwerte jedoch auch weiterhin nur von den Abschlussjahrgängen besucht werden. Doch auch an Grundschulen sollen bald Corona-Tests durchgeführt werden.

An der Grundschule Kleinburgwedel werden deshalb bereits die Einwilligungserklärungen für die Eltern vorbereitet. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt Schulleiterin Anna-Marie von Badewitz. Ihre Hoffnung sei es jedoch, dass die Eltern nicht von den Testungen durch das Lehrpersonal Gebrauch machen: „Wir machen uns große Sorgen, dass wir die Tests möglicherweise nicht richtig machen“, sagt von Badewitz im NP-Gespräch. „Wir sind dafür überhaupt nicht ausgebildet und das kann schnell zu einer Katastrophe werden, wenn wir beispielsweise ein Kind testen und dabei verletzen“, so die Schulleiterin.

„Überhaupt nicht vorstellbar“

Harald Haupt, der Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ist ebenfalls besorgt: „Das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass Lehrpersonal Grundschülerinnen und –schülern in der Nase rumwühlen soll.“ Denn: Bisher sei ein ausreichender Infektionsschutz sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch des Lehrpersonals nicht gegeben. „Wir reden von ganz kleinen Kindern, denen wir entweder in der Nase oder im Rachenraum Tests abnehmen sollen und dadurch sehr nahe kommen sollen“, sagt Haupt, der selbst Grundschullehrer ist. Dabei könne es schnell zu einer Corona-Infektion kommen. „Sonst passen wir in der Notfallbetreuung oder im Unterricht wie verrückt auf, dass wir Abstand halten und für die Tests sollen wir ohne zusätzlichen Schutz unseren Schülern auf einmal sehr nahe kommen.“

Corona-Schnelltests werden voraussichtlich in der kommenden Woche in den Schulen ausgehändigt. Eltern sollen dann zunächst zuhause mit ihren Kindern den Ablauf üben. Quelle: dpa/Fabian Sommer

Zudem gebe es noch zu viele offene Fragen, die Schulen vor erhebliche Probleme stellen würden: „Was passiert denn, wenn ein Kind positiv getestet wurde? Wird es dann isoliert? Und wenn ja wo und wer betreut dieses Kind?“, fragt Haupt und wirkt ratlos. Schulleitungen sähen sich aufgrund von fehlenden Räumlichkeiten, mangelnden hygienischen Vorraussetzungen und fehlender Schutzkleidung gar nicht in der Lage, die geforderten Maßnahmen umzusetzen.

„Die Verantwortung wird auf Schulen abgewälzt“

„Die Entscheidung wirkt auf mich wie eine Kurzschlusspanik und nicht besonders durchdacht“, kritisiert Haupt. Auch der deutliche Mehraufwand, den Lehrer und Lehrerinnen sowie pädagogische Mitarbeitende zu leisten hätten, habe man laut Haupt nicht berücksichtigt. „Die Durchführung wird einen gewissen Anteil des Unterrichtstages in Anspruch nehmen“, heißt es im Schreiben des Kultusministers. Die Zeit sei gut investiert. Der Schulbezirkspersonalrat äußerte hingegen Bedenken: „Die Verantwortung wird auf die Schulen abgewälzt“, heißt es in einem GEW-Schreiben an ihre Mitglieder. Corona-Tests in Schulen brächten einen erheblichen Mehraufwand sowie eine Gefährdung aufgrund des unzureichenden Infektionsschutzes mit sich. Und auch GEW-Kreisvorsitzender Haupt stimmt zu: „So sollte nicht mit Schulpersonal umgegangen werden.“

Grundschulkinder sollen zunächst zuhause gemeinsam mit ihren Eltern die Handhabung der Tests üben: „Bevor später auch im Primarbereich Selbsttests in der Schule durchgeführt werden“, so Tonne. Für Schulleiterin von Badewitz sei es jedoch vielmehr eine Lösung, die Tests von Grundschulkindern in der Verantwortung der Eltern zu belassen: „Insgesamt sind Tests natürlich wichtig, nur sollten sie möglichst nicht in der Grundschule durchgeführt werden müssen.“ Haupt hingegen sieht vor allem die Corona-Imfpung als Weg zurück zu einem normalen Schulbetrieb: „Von der Schulleitung über Lehrende und pädagogische Mitarbeitende sowie Schülerinnen und Schüler bis hin zum Hausmeister müssten längst alle geimpft sein“, so Haupt. Insbesondere in den Osterferien sollten Impftermine angeboten werden: „Die Stadt und Region sollten den Impfbetrieb massiv hochfahren. Im Urlaub wird schließlich eh niemand sein.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Sophie Peschke