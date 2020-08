Langenhagen

Da dürfte die Urlaubsentspannung abrupt abgerissen sein: Nachdem die Bundesregierung Spanien zum Risikogebiet erklärt hatte (außer der Kanarischen Inseln), mussten sich bereits am Sonnabend in Langenhagen ankommende Mallorca-Touristen einer Corona-Testung unterziehen. Weil drei Ferienflieger von der beliebten Balearen-Insel innerhalb kurzer Zeit am Flughafen Hannover landeten, bildete sich vor dem dortigen Corona-Testzentrum eine Hunderte Meter lange Schlange.

„Das war eine Ausnahme“, erklärte Bettina Martin, Sprecherin der Johanniter, am Sonntag auf NP-Nachfrage. Damit sich eine solche Chaos-Situation nicht wiederholt, wollte man sich am Montag mit der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und dem Flughafen beraten. Dazu teilt KVN-Sprecher Uwe Köster am Montag auf NP-Nachfrage mit: „Zunächst haben wir die Testzeiten noch ausgeweitet – jetzt auf den Zeitraum von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Wir wollen uns zudem noch intensiver mit der Flughafenleitung austauschen und, um solche Wartezeiten möglichst zu vermeiden, uns die Flugpläne bereits im Vorfeld genauer ansehen.“ Damit könne man die Ankunft großer Gruppen von Urlaubsrückkehrern frühzeitig einkalkulieren und entsprechend reagieren.

KVN trägt Kosten für Testzentren und fordert Erstattung der Kosten

Wie genau? „Wir werden für Zeiten, in denen Flugzeuge eintreffen, bei denen wahrscheinlich sämtliche Passagiere getestet werden müssen, für zwei Stunden die Zeit-Slots im Anmeldeportal schließen, sodass alle Kapazitäten für die Masse der Flugrückkehrer zu Verfügung stehen.“ Wegen des verhältnismäßig geringen Flugverkehrs seien Personalaufstockungen im Testzentrum derzeit nicht in Planung, genauso wenig wie ein weiteres Testzentrum in der Region.

Köster kündigt aber an: „Wir werden die Situation dennoch weiter beobachten und auch reagieren, wenn die Fallzahlen wieder steigen.“ Im Falle dessen könnten weitere Testzentren in der Region doch ein Thema werden, genau wie die Vergrößerung des Testzentrums in Langenhagen. „Doch das steht erstmal hinten an, das werden wir dann situativ entscheiden.“ Deshalb plane die KVN derzeit „zurückhaltend“ mit ihren Ressourcen.

Der Grund: Die Finanzierung der Testzentren sei noch ungeklärt. „Und das ist auch unsere Kritik“, so der Sprecher. Denn: „Derzeit werden die Testzentren in Niedersachsen noch aus den Rücklagen der KVN finanziert.“ Das könne nicht sein, findet Köster: „Deshalb fordert die KVN die Rückerstattung der getätigten Auslagen.“ Er kritisiert Bund und Länder: „Die haben sich in den vergangenen Tagen den schwarzen Peter hin und her geschoben. Wir hoffen aber auf Bewegung bei den Krankenkassen.“

Gesetzliche Krankenkassen wollen KVN unterstützen

Und dort scheint nun Bewegung reinzukommen. Nachdem das Niedersächsische Gesundheitsministerium noch am Mittag die Gespräche zwischen Bund und Ländern bestätigte, wollen nun die Gesetzlichen Krankenkassen der KVN finanziell zur Seite stehen. In einer Pressemitteilung teilt die AOK Niedersachsen mit, dass die Krankenkassen einspringen werden, wenn bei den Testzentren Schulden entstehen.

„Wir wollen uns nicht im Streit um Zuständigkeiten verfangen, sondern Verantwortung für das Gesundheitssystem in Niedersachsen übernehmen“, sagt der AOK-Vorstandsvorsitzende Jürgen Peter. Zugleich appelliert Peter an die Landesregierung, an ihrer anlassbezogenen Test-Strategie festzuhalten: „Weder das Geld der Krankenkassen noch Steuermittel sind unbegrenzt verfügbar und die Mittel fehlen sonst an anderer Stelle.“

Gesetzliche Krankenkassen nehmen Bundestag und Bundesrat in die Pflicht

Während die Finanzierung der Testzentren weiter diskutiert werden wird, ist das Thema bei Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer gelöst. Die Kosten werden über die KVN abgewickelt und vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) über Liquiditätsrücklagen des Gesundheitsfonds – dieser besteht aus gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträgen, dem Bundeszuschuss sowie weiteren Einnahmen – finanziert. Kritikpunkt: Weil darüber auch Corona-Tests von Privat- und Nicht-Versicherten gezahlt werden („zweistelliger Millionenbetrag“), fordert die AOK im Namen aller Gesetzlichen Krankenkassen „vom Gesetzgeber einen Ausgleich aus Bundesmitteln“.

