Hannover

Die Corona-Testpflicht an Schulen und Kitas bleibt in Niedersachsen voraussichtlich bis Ende April bestehen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Demnach soll die Verordnung am Sonntag in Kraft treten und bis zum 29. April gültig sein.

In Kitas bleibt es demnach voraussichtlich bei der dreimaligen Testpflicht pro Woche für Kinder ab drei Jahren. Ebenfalls vor dem Schulbesuch sollen Tests weiter notwendig sein, hier sogar häufiger. Nach den Osterferien müssen sich laut Entwurf alle Schüler acht Schultage in Folge täglich testen. Am Freitag ist in Niedersachsen der letzte Schultag, dann sind bis zum 19. April Osterferien. Die Pläne mit dem verstärkten Testen nach den Ferien hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bereits vorgelegt.

Kinderärztepräsident Fischbach fordert Impfplicht ab Juni

Der Kinderärztepräsident Thomas Fischbach hatte zu Wochenbeginn ein Ende der anlasslosen Testpflicht in Kitas und Schulen gefordert. Er sieht das Wohl von Kindern und Jugendlichen durch die aktuelle politische Linie gefährdet und sorgt sich um Bildungs- und Entwicklungschancen. „Die Testpflicht für Kinder ohne Symptome ist zu einer überflüssigen Zumutung geworden“, sagte Fischbach im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der ganze Zirkus werde nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen, kritisierte der Kinderärztepräsident: „Es muss bitte Schluss sein mit dem Testen gesunder Kinder.“ Demnach reiche es aus, Kinder mit Symptomen zu testen – trotz hoher Inzidenzzahlen.

Zudem sprach sich Fischbach für eine Impfpflicht für Erwachsene ab Juni aus. Bei einer neuen Welle im Herbst würden vor allem wieder die Kinder und Jugendlichen unter den unvermeidbaren Einschränkungen leiden. Wer die Impfung weiterhin verweigere, Personen mit medizinischen Gründen ausgenommen, “nimmt den Rest der Bevölkerung in Geiselhaft“, mahnte Fischbach. „Das trifft besonders Minderjährige, die durch die Einschränkungen um Bildungs- und Entwicklungschancen gebracht werden, sozial und psychisch leiden.“

Von Britta Lüers